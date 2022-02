Su Canale 5 è arrivata “Fosca Innocenti”, la nuova serie tv che vede Vanessa Incontrada nei panni della protagonista. Fa parte del cast, insieme a Francesco Arca, anche Irene Ferri. Scopriamo qualcosa in più sulla biografia e la carriera dell’attrice.

Chi è Irene Ferri

Irene Ferri è nata a Roma il 29 marzo del 1972, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Sulla sua vita prima di diventare una famosa attrice non sappiamo molto, ma abbiamo qualche informazione riguardo i suoi esordi sul piccolo schermo.

Dopo aver assaggiato il mondo della televisione infatti, tra il 1994 e il 1996 la Ferri decide di dedicarsi alla recitazione, studiando al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Gli esordi e la carriera

L’esordio di Irene Ferri in televisione risale al 1993, quando viene scelta come conduttrice di “A tutto Disney!” programma tv per ragazzi trasmesso su Canale 5.

Nel 1995 invece, la Ferri ottiene il suo primo ingaggio da attrice per il cortometraggio “Assunta”, diretto da Eros Puglielli.

Nel 1999 la rivediamo in tv alla conduzione di un altro programma per ragazzi, “Solletico”, accanto a Mauro Serio. Successivamente l’abbiamo vista anche in una serie di fiction come “Questa casa non è un albergo”, “Le ragioni del cuore”, la seconda stagione di “Sospetti”, “Grandi domani”, con Primo Reggiani oggi nel cast di “Lea – Un nuovo giorno”, “Immaturi – La serie” e “Tutti pazzi per amore”.

Vita privata e curiosità

Dopo 17 anni di relazione, nel 2014 Irene Ferri sposa l’imprenditore Costanzo Gianni. La coppia ha anche due figli: Adriano, nato nel 2007 e Frida, nata invece nel 2012.

Anche le attrici più brave hanno degli idoli da cui si lasciano ispirare. Quelli di Irene Ferri sono l’eclettica Loretta Goggi e Pino Daniele di cui ama particolarmente il brano “Napule è”.