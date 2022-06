Venerdì 24 giugno 2022 andrà in onda in prima serata su Italia 1 Interstellar.

La pellicola, diretta da Christopher Nolan e uscita nelle sale il 6 novembre del 2014, ha vinto l’Oscar ai migliori effetti speciali all’edizione del 2015 e ha ricevuto altre quattro candidature per le categorie: migliore colonna sonora, migliore montaggio sonoro, migliore sonoro e migliore scenografia.

Interstellar, della durata di 168 minuti, vede tra i principali protagonisti Matthew McConaughey e Anne Hathaway.

Interstellar: la trama del fillm

La sceneggiatura di Interstellar è stata scritta da Christopher Nolan insieme al fratello Jonathan, che per primo sviluppò il film nel 2007. Accanto al regista, la moglie Emma Thomas e Lynda Obst, che lo hanno aiutato nella produzione. Tra i produttori esecutivi, invece, vi è il fisico teorico Kip Thorne, che ha aiutato Nolan nei panni di consulente scientifico.

Ma veniamo al dunque: di che cosa parla Interstellar?

Situazione temporale: XXI secolo. Il pianeta Terra sta diventando ormai completamente inabitabile per gli esseri umani; vi è una fortissima scarsità di cibo perché solamente pochissime colture riescono a resistere alla piaga, un flagello naturale che si nutre di azoto e che consuma l’ossigeno dell’atmosfera, rendendo la vita di tutte le persone concretamente impossibile. Molte attività sono state abbandonate e con esse anche gli studi scientifici; la cultura che si sta lentamente formando è basata infatti sulla “post-verità”, negando tutte le conquiste scientifiche e spaziali del passato, fino ad arrivare a essere completamente dimenticate.

Tutto sulla Terra sta cambiando in peggio e la situazione deve essere ribaltata per salvare il pianeta e le persone che lo abitano.

Joseph Cooper, ingegnere ed ex pilota della NASA, vive nella sua fattoria con la famiglia, composta dal suocero Donald e dai suoi figli, Tom e Muprhy. Quest’ultima è un prodigio della matematica e in quei giorni assiste a strani fenomeni all’interno della sua stanza: vede i libri cadere a terra in tempi ritmati e con loro anche altri oggetti. La sua spiegazione a tale fenomeno si sintetizza con la presenza di uno strano fantasma che starebbe cercando di comunicare con lei in codice Morse. Sarà poi Cooper ad avere un’intuizione fondamentale: durante una fortissima tempesta di sabbia, infatti, capisce che il fenomeno possa essere collegato al codice binario e, decifrandolo, riesce a ottenere delle coordinate geografiche: la NASA è ancora attiva ed è in gran segreto.

Tutto ruoterà intorno a decine di domande che Cooper comincia a farsi. Ci saranno scoperte, come quella che vicino a Saturno è apparso un warmhole, che potrebbe essere un punto di accesso ad altre galassie e che la stess NASA ha avviato ben tre spedizioni diversi anni prima.

Esiste un piano di evacuazione per tutte le persone abitanti sulla Terra? Cooper dovrà capire molte cose e sarà fortemente impegnato a trovare una soluzione, se vuole salvare la sua famiglia e anche se stesso.

Il cast di Interstellar

Il cast della pellicola di Nolan è straordinario.

I protagonisti sono Matthew McConaughey (Copper) e Anne Hathaway (Amelia Brand), ma tra i tanti volti presenti nel film ricordiamo anche: Jessica Chastain, Machenzie Foy, Michale Caine, Timothéè Chalamet, Matt Damon, Casey Affleck, Wes Bentley, John Lithgow e Topher Grace. Un cast eccezionale che rende giustizia a una pellicola altrettanto eccezionale.

Venerdì 24 giugno 2022 in prima serata su Italia 1 non perdetevi la messa in onda di Interstellar. Disponibile anche in streaming sul sito mediaset.it/italia 1 alla stessa ora del lancio in tv, oppure ne è disponibile la visione attraverso l’app Mediaset (disponibile per iOS e Android).