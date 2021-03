Con una carriera cinematografica ricchissima e una vita dedicata all’attivismo è una delle attrici con più potenziale del mondo di Hollywood. Scopriamo la storia dell’attrice Jessica Chastain.

Chi è Jessica Chastain

Jessica Chastain (Sacramento, 24 marzo 1977) è un’attrice e produttrice cinematografica statunitense.

Trova subito la sua passione quando inizia ad andare a teatro da bambina con la nonna. Le piacciono molto i musical e decide di iniziare a prendere lezioni di danza grazie a cui inizia a partecipare ai primi spettacoli.

Da adolescente trova rifugio nella recitazione partecipando anche a numerose piece shakespeariane. Le piace meno invece la scuola che termina solo successivamente ottenendo un diploma per adulti che le permette poi di accedere anche al college. Qui continua a recitare e successivamente riceve anche una borsa di studio per la prestigiosa Juiliard School di New York.

L’inizio della carriera cinematografica

I suoi capelli rossi naturali inizialmente la mettono in difficoltà nel trovare delle parti adatte a lei.

Riesce nei primi anni 2000 ad inserirsi in alcune serie televisive di successo tra cui “E.R. Medici in prima linea” o “Veronica Mars”. Il suo primo ruolo cinematografico la vede protagonista della pellicola “Jolene”.

Solo con il nuovo decennio però riesce a raccogliere i frutti del suo lavoro portando in concorso alcuni film a eventi importanti come il Festival di Berlino, il Festival di Venezia o il Festival di Cannes. Partecipa a quest ultimo con la pellicola vincente “The Tree of Life” a fianco di Brad Pitt e Sean Penn. In questi anni però la soddisfazione più grande arriva però con la candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista nel film “The Help”.

Gli anni del successo i grandi ruoli

Numerosi e disparati i ruoli che ottiene nel corso della sua carriera. Tra questi si ricordano Annebel nel film horror “La madre” di Guillermo del Toro e il noto progetto “Interstellar” a fianco del celebre cast composto da Anne Hathaway e Matthew McConaughey.

Nel 2016 partecipa alle riprese del noto spin-off di “Biancaneve e il cacciatore” e di “Miss Sloane – Giochi di potere” con cui ottiene una candidatura ai Golden Globe. Due anni dopo entra a far parte del cast di “X-Men – Dark Phoenix” dove interpreta Vuk, ma il film non ottiene il successo sperato. Recupera con l’uscita del secondo capitolo del noto film horror “It”.