Sabrina Giannini torna su Rai 3 e lo fa con nuove inchieste, nuovi racconti e nuove storie da raccontare. Indovina chi viene a cena sbarca in prima serata: che cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove inchieste? Scopriamolo insieme a tutti i dettagli!

Indovina chi viene a cena: il ritorno del programma di Sabrina Giannini

Il format di Rai 3 che indaga con inchieste e reportage su vari temi ritorna dopo tanta attesa. A condurre la nuova edizione di Indovina chi viene a cena c’è di nuovo Sabrina Giannini e la prima puntata dello show è prevista per giovedì 27 aprile 2023 in prima serata, verso le 21:20.

Le anticipazioni della prima puntata di Indovina chi viene a cena

La prima puntata della nuova edizione di Indovina chi viene a cena va in onda su Rai 3 giovedì 27 aprile 2023. Il cavallo di Troia, è questo il titolo del primo episodio del programma, che ha in serbo storie interessanti tutte da scoprire.

I temi che verranno trattati nel corso della prima puntata sono sostanzialmente due:

La svolta etica degli allevatori in Svizzera; Il legame conosciuto da pochi tra cavalli e allevamenti di suini in Argentina

I riflettori del primo appuntamento di Indovina chi viene a cena viaggeranno dunque verso la Svizzera tedesca, terra particolarmente nota per la produzione di alcuni dei formaggi più conosciuti al mondo e dove da un po’ di tempo è cominciata una vera e propria rivoluzione. Per chi non lo sapesse, infatti, sono circa 120 gli allevatori che hanno scelto di bloccare la mungitura delle mucche, di non separare i vitelli dalle madri e di non spedire più queste ultime al macello. Si tratta di una rivoluzione che si è estesa anche agli allevatori di maiali e di galline ovaiole.

L’inchiesta di Indovina chi viene a cena racconterà proprio tale fatto, concentrandosi in particolare su come anche gli allevatori in crisi si stiano in realtà ribellando al sistema dello sfruttamento degli animali.

Un cambiamento repentino che punta a una maggiore etica a un maggiore rispetto dell’ambiente e degli animali tutti, vista e vissuta come rivoluzione green.

Il secondo tema della prima puntata, invece, si soffermerà sul legame (spesso tenuto nascosto) tra cavalli e allevamenti di suini e lo farà viaggiando verso le terre meravigliose ma a tratti inquietanti dell’Argentina.

Sabrina Giannini si troverà così sin da subito due macro-temi scottanti tra le mani: Indovina chi viene a cena non vede l’ora di aprire le porte al dibattito.

Indovina chi viene a cena: il format e le puntate

Indovina chi viene a cena vive da sette anni e a capo c’è sempre la storica autrice di Report, Sabrina Giannini. I temi trattati dal programma si sono sempre rivolti a questioni legate all’ambiente, agli animali, alle persone e alle piante in generale. Si raccontano storie, si fa luce su novità scottanti e scomode e si parla di allevamenti intensivi, di carni sintetiche e di tutto ciò che quotidianamente entra a fare parte del mondo.

La prima puntata di Indovina chi viene a cena va in onda giovedì 27 aprile 2023 su Rai 3 alle 21:20. Per chi non riuscisse a vederlo in televisione, il programma è disponibile anche in diretta streaming e successivamente anche in streaming on-demand andando su Rai Play.