Indiana Jones 5: trama, uscita, cast, Sicilia

Indiana Jones sta tornando. Anche se ci sono voluti anni, il quinto capitolo sta per uscire ed è già in lavorazione. Harrison Ford torna ufficialmente nei panni di Indy. Scopriamo insieme la trama, il cast e la data di uscita del film.

Indiana Jones 5: le riprese in Sicilia e la data di uscita

Indiana Jones sta per tornare. Dopo anni e ritardi nell’uscita, il quinto capitolo è pronto ad incantare i suoi fan. Inizialmente la premier del film era attesa a luglio 2022, ma tutto è stato rimandato a giugno 2023. Le riprese del film si sono svolte in Sicilia, per la gioia dei fan italiani, tra Catania, Siracusa, Trapani, San Vito Lo Capo e Cefalù.

James Mangold, che ha preso la regia da Steven Spielberg, ha voluto tranquillizzare tutti i fan. “Non so se vi renderò felici, ma io e il mio team ci faremo in quattro per cercare di fare qualcosa di buono. Ammiriamo quello che è stato fatto in passato. Spero che quando vedrete le immagini reali, vi sembreranno migliori degli scatti dei paparazzi. Forse, solo forse, non vi deluderò. Ho a cuore le vecchie foto di Hollywood.

Datemi un po’ di fiducia e poi sarà pronto per i vostri giudizi, ok?” ha dichiarato. Spielberg è comunque rimasto a bordo come produttore “hands-on”.

Questa non è la prima volta che l’uscita del film viene rimandata. Inizialmente avrebbe dovuto essere nei cinema nel luglio 2019, poi nel luglio 2020 e poi nel luglio 2021. Alla fine c’è stato un altro anno di ritardo, ma neanche nel luglio 2022 sono riusciti a far uscire questo atteso quinto capitolo. L’attesa si è prolungata fino a giugno 2023. La data ufficiale dovrebbe essere il 30 giugno.

Indiana Jones 5: il cast del film

Harrison Ford tornerà ad indossare i panni del suo storico personaggio. “Quando io non ci sarò più, lui non ci sarà più. È facile. Mettetevelo in testa” aveva dichiarato l’attore, sottolineando che nessun altro potrebbe interpretare quel ruolo. La protagonista femminile sarà interpretata da Phoebe Waller-Bridge e ci saranno anche Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrrok. È stato confermato anche Toby Jones, così come Antonio Banderas. La colonna sonora sarà ancora una volta scritta dal compositore John Williams, continuando il viaggio iniziato 40 anni fa. Per ulteriori dettagli sul cast del film bisogna attendere.

Indiana Jones 5: la trama del film

Qualcuno aveva ipotizzato una storia basata sulla Fonte della Giovinezza, ma era solo una voce. Qualcun altro aveva pensato ad una storia incentrata sulla leggenda del treno pieno di tesori nazisti, ma la notizia è stata smentita. Secondo una dichiarazione del Producer Frank Marshall si tornerà a un’avventura in giro per il mondo. “Vedremo nuovi sviluppi nella vita di Indiana Jones, nel suo rapporto. Vedremo risolta parte della sua storia” aveva dichiarato Harrison Ford nel 2020. Il regista ha dichiarato di non voler “servire minestre riscaldate” per cui ci possiamo aspettare qualcosa di nuovo e di molto avvincente. Nel 2021 si è parlato di un contesto storico preciso, ovvero gli anni dello sbarco sulla Luna, quando la Nasa utilizzò scienziati ex-nazisti per accelerare il processo. Nulla di tutto questo è stato confermato, ma presto potrebbero arrivare nuovi dettagli sullo sviluppo della trama.

Le voci sulla proiezione di prova

Negli ultimi giorni si è parlato di una proiezione di prova di Indiana Jones 5 a Los Angeles, da cui sarebbe emerso un film di qualità pessima e con due possibili finali, uno accolto peggio dell’altro dal pubblico. Il regista James Mangold è intervenuto sulla questione, sottolineando che non c’è mai stata una proiezione di prova e che non c’è mai stato alcun piano di sostituire Indiana Jones. Un riferimento al fatto che uno dei finali descritti dall’ipotetica proiezione di prova vedeva Phoebe Waller-Bridge diventare la nuova protagonista della saga. “Scegliete voi a chi credere: a qualche troll di internet anonimo oppure al vero regista del film. Nessuno rimpiazzerà mai Indiana Jones. Questa idea non esiste in nessuna sceneggiatura né in alcun finale alternativo. Non se ne è mai neppure parlato” ha spiegato il regista su Twitter. Indiana Jones 5 sarà nelle sale il 30 giugno 2023 e sarà l’ultima volta per Harrison Ford nei panni del mitico avventuriero.