“Incroci sentimentali” è un film del 2022 diretto da Claire Denise con Juliette Binoche e presentato alla 72esima edizione del Festival di Berlino. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di cosa parla e dove vederlo.

Incroci sentimentali: trama, dove vederlo

“Incroci sentimentali” è un film di genere drammatico romantico del 2022 diretto da Claire Denis e sarà trasmesso questa sera, 22 maggio 2024, in prima serata su Rai Movie. Questo film è il riadattamento cinematografico del romanzo “Un tournant del la vie” di Christine Angot del 2018. La pellicola è stata presentata alla 72esima edizione del Festival di Berlino, dove la Denis ha vinto il premio come miglior regia. Ma, di cosa parla questo film? Scopriamolo adesso insieme. Ci troviamo a Parigi e la protagonista è Sara, una donna non più giovanissima ma ancora molto bella, che convive con Jean da ormai dieci anni. Lei è una giornalista radiofonica, lui un ex giocatore di rugby dal passato difficile. Quando si sono conosciuti, Sara era fidanzata con Francois, il migliore amico di Jean nonché colui che li ha fatti conoscere. Un giorno, dopo dieci anni, Sara rivede Francois per strada e, anche se lui non la vede, ciò fa scaturire in lei una serie di emozioni, fino a farle credere che la sua vita stia per cambiare. Francois, intanto, ricomincia a frequentare Jean arrivando a chiedergli di tornare a lavorare insieme. La presenza di Francois farà provare a Sara sensazioni che pensava fossero ormai sepolte e suo malgrado si ritroverà coinvolta in un triangolo amoroso che sconvolgerà non solo la sua vita ma anche quella dei due uomini. Come andrà a finire? Per scoprirlo non perdetevi questo film, in onda questa sera in prima serata su Rai Movie e disponibile poi in streaming su RaiPlay.

Incroci sentimentali: il cast

Come abbiamo appena visto, questa sera, 22 maggio 2024, andrà in onda in prima serata il film “Incroci sentimentali“, diretto da Claire Denis. La protagonista, Sara, è interpretata dall’attrice francese Juliette Binoche, che nel corso degli anni abbiamo visto recitare in tantissimi film, quali “Cime tempestose”, “Il danno”, “Il paziente inglese”, “Chocolat”, “Alcuni giorni in settembre”, “Tale madre tale figlia”, Il gioco delle coppie” e “Il gusto delle cose”. L’attuale compagno di Sara, Jean, è interpretato dall’attore francese Vincent Lindon, vincitore nel 2016 del Premio César come migliore attore per il film “La legge del mercato”. A vestire invece i panni di Francois, troviamo l’attore francese Grégoire Colin. Nel cast di “Incroci sentimentali” troviamo anche Bulle Ogier, Issa Perica, Mati Diop e Lola Creton. Non resta che aspettare questa sera per poter vedere questo film, che promette davvero di emozionare e appassionare il telespettatore. Nel caso in cui questa sera non possiate vedere il film, “Incroci sentimentali” sarà poi disponibile in streaming su RaiPlay.

