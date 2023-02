Ilary Blasi sfoggia una borsa Hermes in tribunale: modello e prezzo

Ilary Blasi ha scelto l'alta moda per presenziare all'ultima udienza in tribunale: look total black e borsa Hermes modello Kelly verde acqua

Dopo il divorzio con Francesco Totti la vita di Ilary Blasi è stata travolta da attimi di gossip e udienze giuridiche in tribunale. Tra le ultime udienze c’è proprio quella relativa al caso dei Rolex e per l’occasione la conduttrice romana ha scelto un outfit total black a cui ha abbinato una borsa decisamente high cost.

Ilary Blasi in tribunale con una luxury bag originale e super fashion

Ilary Blasi si è recata al tribunale di Roma per presenziare all’udienza sui Rolex e le borse che lei e l’ex marito Francesco Totti si sarebbero sottratti a vicenda. La conduttrice dopo tempo ha rivisto Totti e ha incontrato lui e il giudice indossando un outfit che non è sicuramente passato inosservato.

Ilary Blasi è stata infatti paparazzata ancora seduta dentro l’automobile che l’ha portata davanti al tribunale con un outfit total black, occhiali da sole, capelli biondi lasciati sciolti, pochissimo trucco e un accessorio di lusso firmato Hermes.

Si tratta infatti di una luxury bag verde acqua Hermes modello Kelly: iconica, elegante e super stilosa.

Il modello scelto da Ilary Blasi è il modello Kelly, sfoggiato in una tonalità verde acqua raffinata e molto versatile. Sul nero, infatti, il contrasto è assoluto e tutta l’attenzione si rivolge alla borsa, vera protagonista del look.

Il prezzo della Kelly di Hermes è altissimo: pensate che si può partire da un minimo di 8000 €, fino ad arrivare a modelli da 10.000 € e, addirittura, 30.000 €.

Nello specifico, però, il modello selezionato da Ilary, nella colorazione Verde Criquet, ha un prezzo pari a 32.980 €: decisamente high cost.

Il modello Kelly è forse uno dei modelli più gettonati del luxury brand Hermes e ciò è dimostrabile anche dalle numerose e lunghissime liste di attesa per riuscire ad acquistarne una. Ad esempio, il colore verde acqua di cui Ilary Blasi si è innamorata, è il colore più richiesto della stagione, soprattutto adesso che ci stiamo lentamente avvicinando a temperature più tiepide e confortevoli.

La borsa Hermes: un tesoro prezioso tutto da abbinare

Potere indossare una borsa Hermes significa potere sfoggiare con fierezza l’eleganza e l’alta moda in un solo colpo. Abbinare il modello Kelly di Hermes è semplicissimo, proprio perché sarà sempre e solo lei la vera protagonista del look. Ilary Blasi, infatti, ha scelto di risaltarla al meglio sfoggiandola su un outfit total black casual-chic: il risultato è impeccabile, ma non potrebbe essere altrimenti.

Disponibile in più misure e in più colorazioni, La Kelly di Hermes è elegante, pulita, lineare e assolutamente versatile. Scegliere è sempre complesso, poiché ogni borsa, nella sua fattezza, riesce a colpire anche l’occhio del più scettico.

Si tratta di un modello evergreen e adattabile a ogni stagione e momento della giornata: sì a look da giorno con jeans, maglione e cappotto, ma sì a look serali con pantaloni neri eleganti e blazer oversize. Un pezzo evergreen, del resto, è per sempre e non ha età. Indossato da giovani ragazze e da donne mature, La Kelly di Hermes riesce sempre nel suo intento: stupire e fare parlare di sé.