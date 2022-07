Ecco l’iter da seguire per riuscire ad acquistare una Birkin di Hermès, una delle borse più amate e iconiche. Un iter particolarmente complicato, per cui bisogna avere tanta pazienza.

La Birkin di Hermès

La borsa Birkin di Hermès occupa un posto importante tra i sogni proibiti di moltissime donne.

Un modello iconico disegnato in onore di Jane Birkin nel 1986 da Jean-Louis Dumas, all’epoca CEO di Hermès. Si tratta di un accessorio che non passa mai di moda, con i suoi doppi manici e il design unico nel suo genere e adatto anche per il giorno. Questo oggetto del desiderio, con il passare del tempo, è diventato sempre più raro e irraggiungibile a chi non ha delle possibilità economiche adeguate e una pazienza decisamente infinita.

Per gli appassionati di questo genere le attese sono lunghissime e spesso estenuanti, ma sicuramente aiutano ad accrescere il mito di “bella e impossibile” che si adatta perfettamente a questa borsa.

Come comprare una Birkin: l’iter da seguire

Ma è davvero così difficile riuscire a comprare una Birkin di Hermès? Qual è l’iter esatto da seguire per realizzare questo desiderio? È importante sottolineare che di questo modello vengono prodotti pochi esemplari ogni anno e alcune proposte restano spesso disponibili solo per una o due stagioni l’anno.

Per questo è necessario prima di tutto riuscire ad individuare una boutique di fiducia per iniziare un estenuante corteggiamento, con tutta la determinazione possibile. È importante fidelizzarsi con la boutique, comprando spesso nel negozio e magari riuscendo anche a fare amicizia con il sale assistant di riferimento. Diventare clienti di fiducia consente di avere accesso ad un canale preferenziale e mettersi in lista per prenotare la borsa dei propri sogni.

Nella vostra lista dei desideri potrete indicare materiali, colori e rifiniture. Mentre siete in attesa che in negozio vi contatti, cercate di continuare a frequentarlo e a spendere soldi. Più comprerete, più i tempi diventeranno brevi. È importante fare in modo di farsi trovare pronti quando arriverà la vostra Birkin. Vi verrà mostrata in una stanza riservata e potrete decidere di acquistare il modello proposto oppure rifiutare l’offerta e attendere altri due anni per essere rimesse in lista per una nuova Birkin di Hermès. Sicuramente se saprete accontentarvi di ciò che vi offrono riuscirete a realizzare prima il vostro desiderio.

Birkin di Hermès: quanto costa

In alternativa, potrete sempre puntare gli occhi sul mercato del vintage, ma dovrete tenere conto che ogni borsa che acquisterete come un’autentica Hermès dovrà avere scatola, garanzia e numero identificativo dell’esemplare. Con questa scelta sicuramente riuscirete a ridurre i tempi in modo significativo, ma è anche vero che i prezzi lievitano seguendo questo percorso. In una boutique le Birkin possono costare dagli 8.000 euro, per i modelli base e le taglie più piccole, e dagli 11.000 euro per quelle più grandi. Una borsa vintage “mai indossata” può avere un prezzo di listino altrettanto importante. In questo caso, oltre ai materiali e le finiture, si paga anche la disponibilità immediata, che non è una cosa da sottovalutare.