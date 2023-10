Ilary Blasi si è mostrata in una versione del tutto inedita. La conduttrice ha deciso di rivoluzionare il suo look con una nuova acconciatura: dei meravigliosi capelli frisè stile anni ’80.

Nuovo look per Ilary Blasi: la conduttrice sfoggia dei capelli frisè

Nuovo taglio, nuova vita. Giusto? E così è stato anche per Ilary Blasi, che recentemente ha detto addio alla sua chioma bionda, optando per un castano scuro con sfumature leggermente dorate. La conduttrice, infatti, sta vivendo un periodo della sua vita ricco di emozioni e cambiamenti. Dopo la turbolenta separazione da Francesco Totti, che ancora oggi continua ad essere al centro delle cronache rosa, la conduttrice ha ritrovato serenità e spensieratezza al fianco dell’imprenditore tedesco Bastian Muller. La neo coppia ha deciso di viversi a pieno questi primi mesi di amore viaggiando in giro per il mondo. Proprio recentemente sono volati a Monaco di Baviera per partecipare all’Oktoberfest. In occasione dell’attesissimo evento, la coppia ha deciso di vestirsi con i costumi tradizionali del festival. La conduttrice ha poi completato il look con una meravigliosa acconciatura. Stiamo parlando delle boxer braids, delle trecce attaccate alla testa che ricadono sulle spalle. Durante il viaggio di ritorno dalla Germania, Ilary Blasi ha rivoluzionato ulteriormente il suo look con un’altra pettinatura. Dopo aver sciolte le treccine, infatti, si è ritrovata con una chioma frisé super voluminosa.

Capelli frisé: il nuovo look di Ilary Blasi

Nati negli anni ’70/’80, i capelli frisé sono stati sfoggiati per la primissima volta dalla cantante Barbra Streisand. Fin dalla loro prima apparizione conquistarono tutte le celebrità: da Britney Spears fino a Christina Aguilera. Una pettinatura sbarazzina, selvaggia, in grado di donare volume a qualsiasi chioma. E’ un’acconciatura caratterizzata da piccolissime ondine, molto vicine tra di loro, che contribuiscono a realizzare l’effetto finale del frisé. Inoltre, questo tipo di hairstyling si adatta facilmente a qualsiasi tipo di capello o taglio: lisci, mossi, corti, medi e lunghi. Il modo più semplice e veloce per realizzare questo tipo di acconciatura è utilizzare la piastra apposita, dotata di placche ondulate di differenti dimensioni. Un altro metodo per realizzare i capelli frisé è creare delle trecce, proprio come ha fatto la nostra Ilary Blasi.

