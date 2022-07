Dopo l’annuncio della separazione, Ilary Blasi ha preso il primo aereo per la Tanzania con i figli al seguito. E’ dall’Africa che la conduttrice sta mostrando ai fan i suoi look dell’estate: il pantalone a rete e il mini top fanno il pieno di like.

Ilary Blasi: il look per la Tanzania

Mentre il gossip le affibbia flirt a destra e a manca, Ilary Blasi si sta godendo una vacanza in Tanzania insieme ai figli. Anche se lei e Francesco Totti non sono più marito e moglie, il bene dei loro tre pargoli è e sarà sempre al primo posto. Forse è anche per questo che la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di portarli per un po’ lontano dall’Italia. Gossip a parte, la Blasi sta mostrando ai fan i look scelti per la Tanzania.

L’ultimo outfit, un pantalone a rete con un mini top, ha fatto impazzire le fashion addicted.

Pantaloni a rete e mini top: marca

Ilary, per una tranquilla giornata al mare, ha scelto un pantalone a rete completamente traforato abbinato ad un crop top incrociato e annodato dietro al collo. L’intero look è color sabbia, tonalità che mette ancora di più in risalto la sua abbronzatura. Non solo, anche alcune parti del suo corpo sono ancora più in vista, come l’ombelico e il lato B, coperto – si fa per dire – da un mini tanga.

Anche la borsa mare piace ai fan

Non solo il look, anche la borsa mare sfoggiata da Ilary ha catturato l’attenzione dei fan. Si tratta di una maxi bag firmata Chanel, ovvero il modello Deauville Maxi Denim Blue, con il maxi logo in bianco sul davanti e la tracolla a catena rimovibile. Il prezzo? Attualmente è disponibile solo sui siti di moda vintage, ad un costo di quasi 3,500 euro. Ultima chicca? I maxi occhiali a mascherina di Versace.