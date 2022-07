Capita anche alle coppie storiche e che mai avremmo pensato di vedere divise: Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione.

La coppia, insieme da quasi 20 anni, è arrivata al capolinea ma, sorge spontanea una domanda: che cosa ne sarà dei loro beni comuni?

Ilary Blasi e Francesco Totti: un patrimonio da urlo

Pare che Ilary Blasi e Francesco Totti condividano un patrimonio di quasi 100 milioni di euro; lui, calciatore e capitano della Roma, in quasi vent’anni di carriera è riuscito a guadagnare una cifra quasi pari a 84 milioni di euro. Lei, conduttrice televisiva, ha accumulato un successo dopo l’altro e pare che per la conduzione de L’Isola dei Famosi abbia contato un cachet pari a 50 mila euro – a puntata, mentre per la conduzione del Grande Fratello Vip 25 mila euro a puntata (650 mila euro a edizione, sostanzialmente).

Poiché per la storica coppia l’amore pare essersi concluso, sono molti gli interrogativi rivolti alla gestione futura del patrimonio, rinominato subito dai media “Totti&Blasi Spa”.

Ricordiamo che in ballo ci sono ben sette società fondate dall’ex capitano della Roma e delle quali, moglie e parenti, hanno diverse quote. Tra queste società spicca, ad esempio, la Number Ten (così chiamata per citare il numero di maglia dell’ex calciatore), un’agenzia specializzata nella gestione dell’immagine e reputazione dei calciatori che giocano a Roma.

Tale società, tra le altre cose, controlla anche la Number Five, il veicolo che si occupa di gestire tutto gli ingaggi non calcistici di Francesco Totti. Di quest’ultima società, sembrerebbe che Ilary Blasi detenga il 90%, mentre il 10% restante pare sia in mano al padre di Totti.

In aggiunta a queste due società, compaiono le immobiliari Longarina Srl e Immobiliare Dieci, ma c’è di più: Francesco Totti detiene la metà di IT Scouting, la società specializzata nella ricerca e nella scoperta di giovani talenti in ambito calcistico.

Tra i vari beni di cui capire e gestire la destinazione tra i due ex coniugi, c’è un progetto a cui il “pupone” è molto legato: lo Sporting Club Totti, una società sportiva a livello dilettantistico della capitale dove la conduttrice televisiva Blasi risulterebbe azionista per quasi il 90%.

A latere delle varie società, Francesco Totti risulta essere proprieteraio di sette fabbricati a Sud di Roma e di uno a Latina (in regime di separazione dei beni dalla moglie Ilary): si tratterebbe di due garage, due magazzini e tre abitazioni.

Insomma, facendo qualche conto sembrerebbe che i patrimoni dei due coniugi siano davvero molto alti: gli ultimi bilanci delle due società della Blasi (chiusi a fine 2020) evidenziano un patrimonio netto di 726 mila euro e di 41 mila euro. Per quanto riguarda Francesco Totti, invece, l’ultimo bilancio disponibile sarebbe quello di fine 2021, chiuso con un utile sceso anno su anno a 64 mila euro a soli 3 mila euro, anche se la società può contare di un patrimonio netto di 7 milioni costituito da 3 milioni di riserve e 3,8 milioni di utili portati a nuovo frutto della rivalutazione degli immobili di proprietà fatta nel 2008.

Come saranno gestite le questioni economiche in vista del divorzio non è certo; l’unica cosa certa è che oltre a essersi concluso un matrimonio importante, pare essersi concluso un altrettanto importante patrimonio.