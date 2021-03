Dal momento in cui, ancora giovanissima, mette piede per la prima volta nel mondo televisivo non viene più dimenticata. Complice la sua bellissima storia d’amore con Francesco Totti, Ilary Blasi ha conquistato il cuore degli italiani grazie alla sua simpatia e spigliatezza.

Ma chi è la showgirl e conduttrice e cosa c’è da sapere su di lei?

Chi è Ilary Blasi

Ilary Blasi nasce a Roma nel 1981. Già all’età di 3 anni fa la sua prima apparizione televisiva, partecipando con la famiglia a uno spot per “Olio Cuore”, al quale conseguono altre diverse pubblicità per cui viene scelta. A 5 anni poi, fa le sue prime piccole comparse cinematografiche in diversi film italiani.

Nel 1998, poco prima di diplomarsi al liceo scientifico, partecipa a Miss Italia. Nel 1999 capisce di voler lavorare in televisione dopo aver fatto parte per quella stagione del cast di Scherzi a Parte, ma nel frattempo si iscrive alla Facoltà di Scienze della Comunicazione. Nel 2001 arriva il boom: diventa una delle Letterine del programma “Passaparola”, condotto da Gerry Scotti, insieme a Silvia Toffanin e Alessia Ventura.

Dal 2003, anno in cui lascia il game show, inizia a condurre e co-condurre diversi programmi tra cui “Che tempo che fa” al fianco di Fabio Fazio.

Il 2006 è un anno molto importante per l’ex letterina che arriva alla conduzione del prestigioso Festival di Sanremo insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello. A seguito di questo grande successo, Ilary viene scelta in pianta fissa per la conduzione de “Le Iene”, conduzione che porterà avanti fino al 2017.

Ilary nel corso della sua carriera conduce anche molti programmi musicali tra cui Top of the Pops e il Festivalbar. Per un anno fa anche parte del cast di “Mai dire Candid” al fianco del Mago Forrest e della Gialappa’s Band, con cui poi si ritroverà negli anni dedicati alla conduzione delle Iene.

Nel 2016 Ilary viene scelta anche per condurre la prima edizione del Grande Fratello Vip e sarà riconfermata nello stesso ruolo per le successive due edizioni. Nel 2019 insieme ad Alvin conduce il programma Mediaset Eurogames. In tutti gli anni di lavoro televisivo, inoltre, Ilary non ha mai abbandonato la sua attività da modella, posando per diverse riviste e marchi famosi.

Nel 2021, Ilary torna a condurre un programma in onda in prima serata su Canale 5: “L’isola dei Famosi”. Affiancata dalle opinioniste Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, Ilary guida le sfide e le dinamiche dei 16 naufraghi che approdano in Honduras a partire dal 15 Marzo.

La vita privata

Uno step importantissimo nella vita di Ilary Blasi è stato sicuramente il matrimonio con il campione Francesco Totti. “L’ottavo Re di Roma” ha dichiarato di aver corteggiato a lungo Ilary prima che la bella showgirl si decidesse a dargli un’opportunità, ma poi l’amore tra i due è finalmente sbocciato e tutti ricordano la prima dedica del calciatore quando, dopo aver segnato uno dei suoi magici gol, ha mostrato la maglietta con scritto “6 unica”.

La coppia si è sposata nel 2005 e l’attenzione mediatica sull’evento fu tale che il matrimonio fu trasmesso in diretta nazionale su Sky. A Novembre dello stesso anno Ilary ha dato alla luce il primo figlio, Christian. Nel 2007, invece è nata Chanel. L’ultima arrivata in famiglia è Isabel nata nel 2016.