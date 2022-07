Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati: chi sono i figli

La storica coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti si è spezzata: ad annunciare la fine della relazione, già in crisi da diversi mesi, la stessa conduttrice televisiva, che chiede rispetto e discrezione soprattutto nei confronti dell’intera famiglia e dei figli.

Infatti, dalla storia d’amore tra Totti e Ilary Blasi, sono nati ben tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Di età differenti, i tre fratelli sono legati da un amore immenso reciproco: andiamo a scoprire qualcosa di più su di loro.

I figli nati dall’amore Blasi-Totti

L’amore che ha legato Francesco Totti e Ilary Blasi è stato potente, sincero, profondissimo. Ne sono la prova i figli nati dalla loro lunga relazione: Cristian, Chanel e Isabel.

Il primogenito, Cristian, è nato il 6 novembre 2005 e sin da subito ha dimostrato di avere molto talento con il pallone, tant’è che nelle giovanili della Roma tutti stanno aspettando un nuovo Totti Junior. Sapevate che Cristian è andato a segno per la prima volta con l’Under 17 capitolina a Trigoria contro la Reggina a mazo? Il match, concluso con un 6 a 0 per la Lupa ha scaturito nel pubblico un sogno: vedere il primogenito giocare in prima squadra e dare inizio a una nuova storia del calcio.

Dopo Cristian è arrivata Chanel: nata il 13 maggio del 2007, la “piccola” (oggi quindicenne) somiglia tantissimo a mamma Ilary e la bellezza, come possiamo bene immaginare e vedere dalle foto, è di casa.

Nove anni dopo, infine, arriva Isabel: la piccola di casa è nata il 10 marzo 2016 e ha portato ulteriore gioia e amore in famiglia, soprattutto ha contribuito a rafforzare il legame dei fratelli che, nonostante le differenti età, sono molto legati tra di loro.

A dimostrare il loro affetto, ci ha pensato anche Ilary Blasi, che a inizio giugno ha postato sul suo profilo Instagram una bellissima fotografia che ritrae Isabel e Cristian giocare in piscina e divertirsi insieme: fare il fratello maggiore sembra proprio piacergli!

La conduttrice televisiva ha parlato spesso dell’amore per i propri figli in diverse interviste, soprattutto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Ha sempre affermato che le tre creature sono nate dall’amore incondizionato che scorreva tra lei e l’ex capitano della Roma e noi non possiamo che crederci.

Inoltre, Ilary Blasi da sempre cerca di trasmettere ai propri figli, ma soprattutto a Chanel, che attualmente si trova a dovere affrontare l’adolescenza, valori fondamentali come la libertà e l’indipendenza: “[…] perché la l’indipendenza è libertà e questo ti permette di scegliere per te a prescindere da tutti”. Al momento Cristian e Chanel sono molto indipendenti, afferma la conduttrice televisiva, ma nonostante questo non si sottraggono mai alla vita familiare, anzi: amano condividere con i propri genitori praticamente tutto, e si divertono a scherzare e ridere insieme.

Ovviamente, anche la piccola Isabel, quando sarà più grande, scoprirà il valore e l’importanza dell’essere libera e crescerà ricca di amore e fortuna, esattamente come i suoi fratelli.

Ora dovranno essere bravi i genitori, che in un momento così delicato, si troveranno ad affrontare una nuova vita separati, ma si sa, per i figli si va oltre tutto e si punta sempre e solo al loro stare bene.