Dopo aver portato a termine una scoppiettante edizione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si concede un po’ di meritato relax. La conduttrice, come ogni anno, ha scelto di fare le vacanze al mare. Il look per la spiaggia, neanche a dirlo, è curato fin nei minimi dettagli.

Ilary Blasi dopo l’Isola: relax al mare con un look da diva

Una diva che si rispetti non dimentica mai lo stile, anche quando si trova al mare in completo relax. Lo sa bene Ilary Blasi che, da qualche anno a questa parte, è diventata una vera e propria icona del settore moda. Dopo aver portato a termine la stagione più lunga di sempre dell’Isola dei Famosi, la conduttrice ha deciso di rilassarsi in spiaggia. Con una serie di Instagram Stories, ha mostrato ai seguaci il suo look da mare.

Il look da spiaggia di Ilary Blasi

Ilary ha sfoggiato un costume da bagno intero color oro metallizzato, un paio di occhiali da gatta e una pochette super griffata. Il modello del costume ha una scollatura all’americana davvero so cool, mentre gli occhiali hanno le lenti scure e la montatura doppia in rosa antico. La Blasi è sul lettino, impegnata a prendere un po’ di tintarella, che sembra già a buon punto.

L’accessorio è griffatissimo

Il costume da bagno della Blasi è stupendo, ma ad aver attirato l’attenzione delle fashion addicted è l’accessorio griffatissimo.

Stiamo parlando della pochette firmata Chanel. In pelle nera, presenta il logo con la doppia C in metallo gold. Molto probabilmente, si tratta di un modello vintage perché sul sito della Maison è in vendita solo la versione in pelle martellata, ad un costo di 510 euro.