I costumi da bagno donna vanno già a ruba in previsione dell’estate 2021 a cui è stato dato il “via libera” dalle recenti disposizioni del governo. Elemento indispensabile per le proprie giornate al mare o in piscina, il costume da bagno delle donne si presta molto bene ad essere indossato anche sotto i propri abiti da bagno estivi. Magari, per un aperitivo in riva al mare o un cocktail in spiaggia.

Costumi da bagno donna: le tendenze del 2021

Anche quest’anno le tendenze sono fra le più disparate: dal classico animalier, al monocromatico, passando per il costume a righe, fino al popolarissimo costume fiorato.

L’importante è averne più di uno in valigia affinché anche in vacanza al mare ci si vesta con stile. Un consiglio utile a qualsiasi donna, è quello di scegliere il bikini in base alla morfologia del proprio corpo senza rinunciare mai ai propri gusti. Anche la moda beachwear consente alle donne di sperimentare: ogni costume da bagno conserva uno stile da sprigionare!

I costumi da bagno per donna sono capeggiati dal bikini che domina la moda beachwear nel ruolo di grande classico. Il bikini tradizionale, tuttavia, viene spesso proposto anche in nuove versioni come quella vintage, con slip a vita alta ad effetto pin up.

Costumi da bagno per donna: quali acquistare

Fra i costumi da bagno lanciati per l’estate 2021, la nuova collezione di Lovable offre modelli in linea alle tendenze del momento. Inoltre, all’ampia scelta si associano dei prezzi accessibili. I loro costumi si distinguono per lo stile inconfondibile ma anche per l’ottima vestibilità. A proposito di costumi in stile animalier, per esempio, Lovable ne propone un modello con reggiseno bandeau in microfibra e un altro con reggiseno in ferretto. Lo slip associabile al reggiseno animalier è disponibile sia nella variante brasiliana che in quella a vita alta, per coloro che amano optare per uno stile più vintage.

Sul versante della fantasia a fiori, ci si può sbizzarrire. Il modello fiorato della nuova collezione di Lovable accosta il colore dominante del blu alla scala dell’arancio proponendo in questo caso la variante del reggiseno push up oppure quella con semplice ferretto. Al costume da bagno fiorato può associarsi l’abito lungo in tela della medesima fantasia, ideale per una giornata al mare ma anche per una passeggiata al tramonto.