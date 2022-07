Dopo essere rientrata in Italia dal suo viaggio in Africa con i figli, Ilary Blasi è corsa dal suo hair stylist di fiducia e ha deciso di dare un “taglio” al suo look.

Ilary Blasi cambia look

Le ultime settimane sono state particolarmente movimentate per Ilary Blasi che ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, durato ben 20 anni (di cui 3 di fidanzamento).

La showgirl a seguire è partita per l’Africa per sfuggire alla valanga di gossip nei suoi confronti e una volta rientrata in Italia si è recata al suo salone di bellezza preferito a Roma, dove si è concessa una nuova acconciatura. La showgirl questa volta ha optato per un taglio scalato e ha fatto schiarire i suoi capelli con delle sfumature dorate. Il suo look ha fatto il pieno di like sui social, dove in tanti l’hanno lodata per la sua bellezza.

Le voci su Totti

Intanto, secondo i rumor in circolazione, sarebbe stata Ilary a volere la separazione da suo marito Francesco Totti, che invece avrebbe fatto di tutto per restare accanto alla moglie. Sulla questione ovviamente non vi sono conferme e anzi, sempre secondo indiscrezioni, i due avrebbero già dei nuovi partner. Entrambi hanno deciso di mantenere il massimo riserbo sulla loro seperazione e al momento le notizie in circolazione sulle cause dell’addio sarebbero soltanto ipotesi e illazioni.

In tanti sperano di saperne di più in futuro.