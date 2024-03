Ilary Blasi non era presente al compleanno della figlia più piccola, Isabel, che ha invece festeggiato con il papà Francesco Totti. La showgirl invece era con il fidanzato Bastian Muller, che compiva anche lui gli anni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Ilary Blasi, assente alla festa della figlia Isabel, festeggia con Bastian Muller

Il 10 e l’11 marzo sono due giorni molto importanti per Ilary Blasi. Il 10 infatti è nata la sua figlia più piccola, Isabel, mentre l’11 è il giorno del compleanno dell’attuale fidanzato, Bastian Muller. Isabel, che ha compiuto 8 anni, quest’anno ha festeggiato insieme al papà, Francesco Totti, e la sua nuova compagna Noemi Bocchi, oltre a Chanel. Cristian Totti invece al momento si trova in Spagna, in quanti milita nella Rayo Vallecano Juvenil C. Quando si hanno i genitori separati e soprattutto in rapporti non troppo idilliaci come quelli tra l’ex capitano della Roma e la showgirl, capita che i bimbi festeggino il giorno del compleanno con uno solo dei genitori. Quest’anno Isabel quindi ha festeggiato i suoi primi 8 anni con il papà. Ilary Blasi invece ha festeggiato il compleanno del fidanzato, Bastian Muller, che ha compiuto 37 anni. Su Instagram la showgirl ha pubblicato una storia con una vecchia foto di lei e Bastian, probabilmente, visto l’abbigliamento tipicamente estivo, risalente appunto alla scorsa estate, aggiungendo la seguente didascalia: “mi piacerebbe incontrarti altre 100 volte, tanti auguri Amore.”

Ilary Blasi, la dedica alla figlia Isabel per il compleanno

Come abbiamo appena visto, la piccola Isabel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, domenica ha compiuto 8 anni. Mamma Ilary non era presente alla festa della figlia, ma semplicemente perché, quando si hanno genitori separati che non sono rimasti in buoni rapporti, i figli sono soliti festeggiare con un solo genitore il giorno del compleanno, ma ciò non vuol dire che ci sia trascuratezza da parte dell’altro genitore. Isabel quest’anno ha quindi festeggiato con il papà Francesco Totti, Noemi Bocchi e Chanel, in quanto Cristian gioca a calcio in Spagna. Per lei una festa a tema Barbie. Da parte di Ilary non è però mancata la dedica su Instagram per la sua figlia più piccola: “Che fortuna essere la tua mamma“, a corredo di una foto che ritrae lei e Isabel che si abbracciano. Ovviamente anche Francesco Totti e i fratelli di Isabel non hanno fatto mancare le loro dediche sui social. L’ex capitano della Roma ha scritto: “8 anni d’amore”, con tanto di cuoricini come commento da parte di Noemi Bocchi, Chanel ha invece postato nelle storie due fotografie scattate al Museum of Dreamers a Roma, aggiungendo la scritta: “auguri alla persona più importante per me, sei stato il regalo più bello e prezioso di sempre, sarò sempre a un passo da te. Ti amo”. Cristian infine ha condiviso una foto scrivendo: “auguri alla sorellina più bella di tutte.”

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Ilary Blasi, quanto costano i suoi nuovo stivali effetto specchio?

Kate Middleton, i dubbi sulla foto post operazione: è stata creata con l’Ai?