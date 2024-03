Ilary Blasi ha un nuovo paio di stivali effetto specchio. Quanto costano? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Ilary Blasi, quanto costano i suoi stivali effetto specchio?

La conduttrice televisiva Ilary Blasi ha una forte passione per le calzature, sono infatti tantissimi i modelli da lei posseduti, tra scarpe e stivali. Ieri, in una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha mostrato i suoi nuovi stivali effetto specchio davvero super originali. Questo stivali sono di un brand molto amato dall’ex moglie di Francesco Totti, ovvero La Silla, brand tra l’altro molto amato da diverse caleb. Questo stivali effetto specchio sono caratterizzati anche dalla zeppa, di 12 centimetri, quasi nascosta dai drappeggi. Si tratta del modello Andy il cui costo è di ben 1092 euro. Ilary avrà comprato questi stivali per un occasione speciale? Staremo a vedere.

Ilary Blasi e la passione per le scarpe

Come abbiamo appena visto, la conduttrice televisiva Ilary Blasi ha un nuovo paio di stivali, si tratta degli stivali effetto specchio di La Silla, modello Andy. Questo stivali si vanno ad aggiungere alla collezione dell’ex moglie di Francesco Totti, che da sempre ha una grande passione per ogni tipo di calzatura. Gli accessori, in generale, sono molto amati da Ilary, basta vedere anche tutte le borse che possiede. Anche nel suo documentario “Unica“, uscito su Netflix, la Blasi aveva parlato delle scarpe, raccontando un divertente aneddoto accaduto durante la separazione dall’ex capitano della Roma. Siccome lei aveva preso dalla cassetta di sicurezza i famosi Rolex, lui per ripicca le aveva nascosto tutte le scarpe, che sapeva essere uno dei beni più preziosi per l’ormai ex moglie. Ilary Blasi possiede davvero un’enorme collezione di calzature, décolleté, slingback, cuissardes, pumps, sandali, stivali. Tra le sue calzature preferite ci sono senza dubbio le décolleté con i tacchi a spillo, che tante volte le abbiamo visto sfoggiare durante la conduzione dei vari programmi tv, come per esempio “L’Isola dei Famosi”. Tra queste ne possiede alcune proprio del brand La Silla, lo stesso degli stivali effetto specchio, come per esempio un paio di décolleté tempestate di cristalli, il cui costa si aggira sui 1.000 euro. Per quanto riguarda invece le slingback, che tra l’altro sono una delle calzature di tendenza per questo 2024, Ilary Blasi possiede ad esempio un paio di slingback gioiello di Amina Muaddi, caratterizzati da una spilla sulla punta piena di diamanti. Sempre di Amina Muaddi, Ilary Blasi possiede delle mules color arancio acceso e dei sandali caratterizzati da una zeppa di lusso. Ilary Blasi però non possiede solamente scarpe col tacco, ma anche scarpe basse sicuramente più comode da indossare, come per esempio i mocassini firmati Prada o le friulane personalizzate con le sue iniziali. Insomma, Ilary Blasi possiede davvero un gran numero di calzature, di tutti i modelli.

