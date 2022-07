Ilary Blasi sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Sabaudia con sua figlia più piccola, Isabel, in attesa che si sgonfi il clamore suscitato dal suo annuncio d’addio a Francesco Totti.

Ilary Blasi con la figlia al mare

Ilary Blasi ha postato sui social alcune immagini del suo soggiorno a Sabaudia, dove prima era solita recarsi ogni estate in compagnia del marito, Francesco Totti, e dei figli.

Questa volta la showgirl è da sola con la piccola Isabel, con cui si è immortalata serena e sorridente mentre giocava in spiaggia. Per la sua piccola, Ilary Blasi ha scelto un costume dei colori dell’arcobaleno, mentre per sé stessa ha optato per un kimono zebrato.

Le voci su Totti e Noemi

Mentre Ilary sta trascorrendo le vacanze insieme ai figli si vocifera che il suo ormai ex marito, Francesco Totti, sia andato a convivere a Roma nord insieme alla sua nuova presunta fiamma, Noemi Bocchi, Secondo indiscrezioni l’ex calciatore non avrebbe ancora presentato la sua nuova compagna ai figli e sicuramente aspetterà che i tre siano pronti a questo cambiamento.

Presto toccherà anche all’ex calciatore trascorrere le vacanze insieme a Cristian, Chanel e Isabel e in tanti si chiedono se emergeranno ulteriori novità sulla sua vita privata. Al momento lui e Ilary hanno espresso il desiderio di risolvere la separazione in forma privata e senza lasciare ulteriori dichiarazioni.