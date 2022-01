Netflix ha già arricchito il proprio catalogo per gennaio 2022. Tra i nuovi titoli troviamo anche “Il trattamento Relale”, una nuova commedia romantica che racconta la storia d’amore impossibile (o quasi) tra un principe e una parrucchiera di New York.

Scopriamo di più sulla trama e il cast.

“Il trattamento reale” trama e cast della commedia su Netflix

“Il trattamento Reale” racconta la storia di Isabella, giovane parrucchiera di New York di origini italiane proprietaria di un salone di bellezza. Tutto procede nel più normale dei modi nella sua vita fino a quando non riceve l’inaspettata richiesta di tagliare i capelli al principe Thomas di Lavania, che ha bisogno di un nuovo taglio in occasione della sua festa di fidanzamento.

Isabella accetta lusingata ed è pronta a soddisfare la richiesta. Almeno fino a quando non assiste al maltrattamento da parte del principe, di una sua sottoposta. Lei, ragazza generosa e sincera abituata a tutt’altra vita rispetto al principe, non accetta tale comportamento e lo molla insieme alle forbici.

Il principe le chiede scusa, tanto basta toccare quel lato buono del suo carattere e convincerla a proseguire con il taglio o forse basta perché qualcosa tra i due, legati da un filo invisibile, sembra già essere scattato.

Tra un “zac” e l’altro quindi, tra i due nasce un’intesa che si trasforma in sentimento, ostacolato però da due destini inconciliabili.

Le tematiche trattate dalla commedia

“Il trattamento reale” è una vera e propria fiaba moderna che, come tutte le commedie romantiche, promette di farsi guardare con occhi sognanti. Ci spinge però anche a riflettere su un binomio particolare, quello di amore contro dovere. Non manca poi il tema più classico trattato da questo genere di film, ovvero i due poli opposti che si attraggono, inevitabilmente ostacolati da una serie di eventi e fattori esterni che impediscono quasi fino alla fine, il coronamento di un amore che sembrava impossibile. Insomma, i cliché ci sono tutti, ma è proprio per questo forse che la pellicola si lascia guardare senza troppe pretese, permettendo alle personalità più romantiche di viaggiare un po’ con la fantasia.

Avete bisogno di un altro buon motivo per guardare “Il trattamento reale”? Nella commedia è presente anche un pizzico della nostra Italia. La colonna sonora infatti omaggia la musica leggera del Bel Paese con brani celebri di altrettanto celebri artisti, anzi, pilastri della nostra musica tra cui “Guarda come dondolo” di Edoardo Vianello, “Tintarella di luna” dell’iconica Mina, “Il ballo del mattone” della travolgente Rita Pavone e “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo.

Cosa sappiamo sugli attori protagonisti

Isabella, la dolce parrucchiera protagonista, ha il volto della giovane attrice Laura Marano, nata a Los Angeles nel 1995 ma di origini italiane nota per essere stata la protagonista della serie “Austin&Ally” e protagonista anche di film come “Capelli ribelli” e “The perfect date”.

Il principe Thomas di Lavania, diviso tra sentimenti e dovere, è invece interpretato da Mena Massoud, attore egiziano naturalizzato canadese apparso in serie tv come “Nikita” e “Poser”.