Con l’arrivo del nuovo anno ormai imminente, Netflix arricchisce il proprio catalogo già molto vasto con tantissime altre sorprese. Ecco quindi quali sono tutti i titoli più interessanti da vedere sulla piattaforma di streaming a gennaio 2022.

Cosa vedere su Netflix a gennaio 2022

Anche per il primo mese del nuovo anno, Netflix riesce ad accontentare proprio tutti. Tra le nuove proposte non mancano infatti le commedie italiane, i film d’animazione, quelli d’azione ma anche generi provenienti da altri paesi che, in questo ultimo periodo, hanno dimostrato di essere all’altezza del cinema di Hollywood. Su tutte, le produzioni dell’Asia Orientale.

Le serie tv

Dal primo gennaio 2022 sarà disponibile “Incastrati”.

La serie tv italianissima che racconta di un omicidio e di due due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato, per quello che sembra essere il perfetto mix tra comicità e crime. Nel cast? Il duo comico Ficarra e Picone!

Dal 5 gennaio 2022 si potrà invece vedere “Rebelde” reboot della soap opera per ragazzi che ha trovato la popolarità tra Argentina e Messico nei primi anni 2000. La trama ruota tutta intorno all’EWS un prestigioso college che si concentra sull’insegnamento delle arti, soprattutto quella della musica.

A partire dal 13 gennaio sarà invece possibile vedere “The Journalist” adattamento dell’omonimo lungometraggio cinematografico del 2019 che ha puntato i riflettori sugli scandali politici avvenuti in Giappone negli ultimi anni. Protagonista è la giornalista del Toto Newspaper Anna Matsuda, anticonformista dei media che lavora per far luce sui problemi della società giapponese moderna.

Il 14 gennaio avrà invece inizio “The House”, una commedia dark i cui eventi girano attorno ad una casa e sulle storie parallele dei suoi abitanti. Una serie realizzata con l’interessante tecnica della stop-motion, spesso utilizzata per questo genere di commedie animate.

I film

“4 metà” sarà invece disponibile dal 5 gennaio 2022. Il film, italiano, sostiene che la teoria che vuole l’anima gemella per ogni persona sia in realtà poco scientifica e per testarlo, Luca e Sara invitano a cena quattro amici single. Si tratta quindi di una particolare commedia romantica che racconta le storie di quattro personaggi e delle quattro coppie che questi potrebbero formare in due possibili realtà alternative.

Dal 7 gennaio 2022 arriverà anche “Mother/Android”, film che racconta la fuga di Georgia e del fidanzato Sam, dal loro paese d’origine finito al centro di una guerra con l’intelligenza artificiale. A pochi giorni dall’arrivo del primo figlio, la coppia dovrà affrontare la rivolta degli androidi nella speranza di mettersi in salvo prima della nascita del bambino.

Il 13 gennaio 2022 sarà invece il momento di “Brazen”, tratto dal romanzo “Il desiderio corre sul filo” di Nora Roberts. Nel film la famosissima scrittrice di gialli ed esperta di delitti Grace si precipita alla casa di famiglia a Washington su invito della sorella, con la quale si era allontanata. Quando quest’ultima è uccisa e la sua doppia vita viene alla luce, Grace si fa coinvolgere nelle indagini.