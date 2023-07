Come ogni mese, il catalogo di Netflix si rinnova e lascia spazio a nuovi contenuti. Nel mese di luglio 2023 la piattaforma streaming ha deciso di sorprendere tutti i suoi abbonati con numerose uscite, tra film, serie tv, documentari e show. Tra questi troviamo anche Il racconto perfetto, una miniserie spagnola assolutamente da non perdere. Scopriamo insieme tutti i dettagli: trama, cast e data d’uscita.

Il racconto perfetto, la trama

La trama de Il racconto perfetto ruota attorno alle vicende di Margot e David. Due giovane ragazzi che provengono da mondi completamente diversi. Lei è una ricca e privilegiata ereditiera di un impero alberghiero. Lui invece deve svolgere ben tre lavori per arrivare a fine mese. Un giorno poi, in modo del tutto inaspettato, le loro strade si uniscono. Ed è proprio in quel momento che si renderanno conto di avere molte più cose in comune di quanto pensavano. Solo insieme, infatti, riusciranno ad aiutarsi per recuperare entrambi l’amore della loro anima gemella.

Il cast completo della nuova serie Il racconto perfetto

La nuova serie tv è il terzo adattamento dell’omonimo romanzo di Elísabet Benavent. Precedentemente, infatti, erano già stati realizzati la serie Valeria ed il film Eravamo Canzoni. Il racconto perfetto è un progetto originario Netlfix, scritto da Marina Pérez e diretta da Chloe Wallace. La produzione esecutiva è affidata a Elísabet Benavent e Marina Pérez . Prodotto da César Benítez. La protagonista femminile è interpretata da Anna Castillo, attrice spagnola celebre per il ruolo di Dorita nella serie televisiva Amar en tiempos revueltos, nonché vincitrice del premio Goya 2017 come miglior attrice rivelazione nel film El olivo. Álvaro Mel invece è il protagonista maschile, influencer e attore spagnolo noto per la sua interpretazione nella serie La Fortuna. Qui di seguito vi elenchiamo il cast completo:

Ana Belén è la madre di Margot

è la madre di Margot Lourdes Hernández è la sorella di Margot

è la sorella di Margot Ingrid García-Jonsson è la sorella di Margot

è la sorella di Margot Jimmy Castro è Iván , amico di David

, amico di David Tai Fati è Domi , amico di Davis

, amico di Davis Lydia Pavón è Idoia , la ex di David

, la ex di David Ane Gabarain

Elena Irureta

Nel cast della nuova serie tv anche Mario Ermito, attore italiano diventato noto al pubblico dopo la sua partecipazione alla dodicesima edizione del Grande Fratello Vip. Nella serie interpreterà Filippo, l’ex fidanzato della protagonista.

Il racconto perfetto, dove vedere la serie e quando inizia

Dunque, quando potremo vedere la nuova serie tv di Netflix? Il racconto perfetto sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo venerdì 28 luglio. La prima stagione sarà composta da un totale di otto episodi, probabilmente della durata di circa 40 minuti ciascuno. Siete pronti? La curiosità è tanta! La miniserie spagnola, con la sua trama travolgente e romantica, promette di conquistare il pubblico e lasciare gli spettatori con il fiato sospeso. Se volete qualche piccola anticipazione, sulla piattaforma streaming potete trovare un teaser trailer della nuova serie.