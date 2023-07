Il Principe: trama, cast e uscita della docu-serie Netflix di Beatrice Borromeo Casiraghi

Il Principe è la nuova serie Netflix della modella Beatrice Borromeo Casiraghi: una nobile appartenente ad una delle casate più illustri d’Italia, oggi si fa anche regista e quindi voce narrante di questo documentario. Vi sveliamo quindi tutto sulla trama, su cast ed uscita!

Il Principe, la serie Netflix di Beatrice Borromeo: tutto su trama, cast e uscita

Al centro della trama di questa docu-serie in tre puntate, troviamo Vittorio Emanuele di Savoia: un personaggio controverso, che a rigore di logica oggi, potrebbe essere ancora nostro re, se in Italia regnasse una monarchia. Il padre di Emanuele Filiberto di Savoia, ben più noto alla nostra TV e alla cronaca rosa, è stato al centro di un’importante inchiesta nel 1978.

Tutto l’intreccio del documentario in questione, in effetti, si concentra intorno alle indagini alle quali è stato sottoposto Vittorio Emanuele, a causa dell’accusa di omicidio di un giovane di nazionalità tedesca. In quel periodo, i nobili di Savoia si trovavano in esilio, e furono solamente sfiorati da tale accusa, che fu presto ritirata, con veloce assoluzione di Vittorio Emanuele.

Nella serie Il Principe, dunque, Netflix affronta con attenzione ai particolari la vicenda e il vissuto delle persone che ne furono coinvolte: infatti fu proprio la sorella del giovane Dirk Hamer, Brigit Hamer, a tentare di far luce sulla verità dei fatti, e dunque, infine, anche a scagionare l’accusato.

Netflix, negli ultimi anni, si è davvero interessata alla produzione di documentari e serie di ispirazione storica, rievocando a volte anche grandi classici della letteratura.

Nel prossimo paragrafo parleremo anche del cast e della prossima uscita di questa controversa produzione.

Focus su cast ed uscita de Il Principe di Netflix

Chi vediamo nel cast della serie Il Principe? Sappiamo già che la regista e voce narrante di questa serie, è proprio la nobile Beatrice Borromeo Casiraghi: la modella si è soffermata sul rapporto conflittuale di Vittorio Emanuele con suo padre Umberto I, ma anche sulla sua storia d’amore con Marina Doria, e non mancheranno interviste con storici ed esperti giornalisti, ma anche racconti dei membri della famiglia Savoia stessa.

Sul cast si sa ancora davvero poco, tuttavia si deve segnalare un’indiscrezione: sembrerebbe infatti confermata la presenza proprio di Emanuele Filiberto di Savoia, discendente diretto della casa dei Savoia.

La serie uscita Lunedì 3 Luglio, ed è quindi già disponibile sulla celebre piattaforma.

Chi è la regista, Beatrice Borromeo Casiraghi?

A raccontare questa storia, una regista d’eccezione: la famosissima modella Beatrice Borromeo, figlia del conte Carlo Borromeo e di Marta Marzotto. Il suo nome per intero, da nubile è Beatrice Borromeo Arese Aversa, ed è nata a San Candido, il 18 Agosto del 1985. A soli 15 anni, debutta per Chanel in una spettacolare sfilata in piazza di Spagna, a Roma.

Ex modella, oggi è giornalista e conduttrice televisiva, e sposata dal 2015 con Pierre Casiraghi, ultimo figlio della principessa Carolina di Monaco e del pilota motonautico Stefano Casiraghi. Bellissimi, giovani e ricchi, Beatrice e Pierre sono una delle coppie più seguite ed apprezzata dai rotocalchi, e ovviamente dai social.

Siamo certi che in molti seguiranno Il Principe su Netflix, per conoscerne anche le doti di regista!