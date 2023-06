Netflix offre ai suoi abbonati tantissime serie tv molto amate, provenienti da tutti i Paesi, che spesso ottengono un successo davvero incredibile. Scopriamo insieme qual è la serie Netflix più vista di sempre.

Qual è la serie Netflix più vista di sempre?

In base al successo che ottengono e a quanto se ne parla, riusciamo quasi sempre a capire quali sono le migliori serie Netflix del momento, che il pubblico sta apprezzando di più e che risultano tra le più popolari della settimana sulla piattaforma di streaming. Ma avete mai pensato a quale sia stata la serie tv più seguita in assoluto nel corso del tempo? Non è sempre facile riuscire a stare dietro a tutti i successi di Netflix, che sforna tantissime serie tv, una dietro l’altra, quasi sempre molto apprezzate dal pubblico, che rimane coinvolto dalle varie stagioni, appassionandosi a tantissime storie. Si tratta di storie che si fanno concorrenza tra loro, perché ogni titolo cerca di conquistare il numero maggiore di telespettatori. Ci sono delle serie tv che ce l’hanno fatta a conquistare tutti, molto più di tante altre, anche a livello globale. Tra queste, qual è la serie Netflix più vista di sempre?

La risposta è Squid Game. La serie mostra centinaia di persone che hanno problemi finanziari che decidono di accettare uno strano invito a partecipare ad una competizione con una varietà di giochi per bambini. Ad attenderli un grosso premio in denaro, ma la posta in gioco è molto alta e soprattutto mortale. Questa è la serie tv più vista di sempre su Netflix, ma ce ne sono anche molte altre che hanno ottenuto dei numeri davvero eccezionali, sia in lingua inglese che non in lingua inglese. È importante specificare che per misurare i suoi successi Netflix, è passato dal calcolare il numero di account che iniziavano a vedere lo show al calcolo delle ore di visione.

Netflix, le serie tv più viste di sempre

Tenendo conto dei conteggi effettuati dalla piattaforma di streaming, possiamo dire che le serie Netflix più viste di sempre in lingua inglese sono:

Stranger Things (stagione 4) – 1,352,090,000 ore di visualizzazione

Wednesday (stagione 1) – 1,237,150,000 ore di visualizzazione

DAHMER – 856,220,000 ore di visualizzazione

Bridgerton (stagione 2) – 656,260,000 ore di visualizzazione

The Night Agent – 626,990,000 ore di visualizzazione

Bridgerton (stagione 1) – 625,490,000 ore di visualizzazione

Stranger Things (stagione 3) – 582,100,000 ore di visualizzazione

Lucifer (stagione 5) – 569,480,000 ore di visualizzazione

The Witcher (stagione 1) – 541,010,000 ore di visualizzazione

Inventing Anna – 511,920,000 ore di visualizzazione

Le serie tv Netflix più viste di sempre non in lingua inglese, invece, sono: