Emma di Jane Austen su Netflix: trama, cast, uscita

Il film Emma, uscito nel 2020, che racconta la storia dell’eroina di Jane Austen, ha debuttato ufficialmente su Netflix. Scopriamo insieme di cosa parla, chi fa parte del cast e la data ufficiale di uscita del film.

Emma su Netflix: quando esce e di cosa parla

Emma è un film uscito nel 2020, diretto da Autumn DeWilde, con Anya Taylor-Joy e Johnny Flynn. Un film che racconta la storia di Emma Woodhouse, eroina di Jane Austen, amata e apprezzata da tutti gli amanti dei suoi romanzi. Il film è uscito nel 2020, ma ha debuttato su Netflix solo ieri, lunedì 22 maggio 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Ma di cosa parla il film? La trama racconta le vicende di Emma Woodhouse, una giovane donna intelligente, indipendente, che ha sviluppato una forte individualità e una precisa coscienza della propria posizione sociale. La donna riesce ad imporre la propria volontà a tutti coloro che la circondano, ma è completamente cieca per quanto riguarda i sentimenti, i propri e quelli degli altri. Emma ha l’abitudine di interferire nelle vite romantiche delle persone che le sono accanto e così facendo non fa altro che creare confusione, aumentando gli ostacoli per la sua stessa felicità. All’inizio della storia si vede che Emma ha una nuova dama di compagnia, la giovane Harriet Smith, che ha ricevuto una proposta di matrimonio dal Signor Martin. Emma afferma che non intende interferire, ma in realtà inizia a manipolare Harriet per cercare di spingerla a declinare la proposta dell’uomo, nella convinzione che la giovane sarebbe più felice con il Signor Elton, senza neanche rendersi conto che in realtà quest’ultimo è innamorato proprio di lei. Durante i vari incontri sociali con le persone che frequenta, Emma continua a commettere errori simili, continuando ad intromettersi nella vita sentimentale degli altri e finendo per creare una situazione che potrebbe renderla solo infelice. Riuscirà a smettere di manipolare le persone e cercare di mettere fine a tutte le sue sofferenze?

Emma, il film su Netflix: il cast



Il cast completo del film Emma, che ha debuttato su Netflix, è composto da Anya Taylor-Joy, che interpreta il ruolo della protagonista Emma Woodhouse. L’attrice è conosciuta per il ruolo di Thomasin nel film horror del 2015, The Witch, diretto da Robert Eggers, ma ha recitato anche in Split e Glass, di M.Night Shyamalan. Presente nel cast anche l’attore e musicista sudafricano Johnny Flynn, che interpreta il ruolo di George Knightley, e Josh O’Connor (Prince Charles in The Crown). Bill Nighy interpreta il ruolo di Mr. Woodhouse, il padre di Emma, mentre Callum Turner interpreta Franck Churchill. Mia Goth, che ha debuttato in Nymphomaniac, di Lars von Triar, e ha lavorato in Suspiria, di Luca Guadagnino, interpreta il ruolo di Harriet Smith. Tanya Reynolds, conosciuta per essere Lily nella serie tv Sex Education, è Mrs. Elton. Il film Emma ha debuttato il 22 maggio 2023 su Netflix.