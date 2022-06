Settimo film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, Il cosmo sul comò andrà in onda stasera su Italia 1 alle 21.20, dopo due nuove puntate di CSI Miami e NCIS.

Diviso in quattro episodi, per la regia di Marcello Cesena, venne distribuito in Italia a dicembre del 2008 e raccolse soltanto nel primo weekend all’incirca due milioni e mezzo di euro, per un incasso totale di oltre 13 milioni di euro nelle prime cinque settimane.

Come dicevamo è, appunto, la settima pellicola del trio, preceduta dai grandi successi Tre uomini e una gamba (1997); Così è la vita (1998); Tutti gli uomini del deficiente (1999); Chiedimi se sono felice (2000); La leggenda di Al, John e Jack (2002); Tu la conosci Claudia? (2004); Anplagghed al cinema (2006).

Oggi sulla seconda rete Mediaset verrà trasmesso in prima serata, per la durata di 94 minuti, poco più di un’ora e mezza.

La trama de Il cosmo sul comò

La storia de Il cosmo sul comò si snoda intorno agli insegnamenti del Maestro Tsu’Nam, che fa da cornice ai quattro capitoli in cui è suddiviso il film, ognuno dei quali vede i tre comici Aldo, Giovanni e Giacomo alle prese con alcune bizzarre vicissitudini.

Il sedicente maestro orientale (Giovanni), non vedente, medita con frequenza seduto all’ombra di un Ginkgo biloba, esprimendo perle di saggezza e fedelmente seguito dai suoi adepti Pin (Giacomo) e Puk (Aldo).

Ogni volta che percuote il gong, provoca catastrofi ambientali come eruzioni vulcaniche o valanghe.

Milano Beach

Il primo episodio del film Il cosmo sul comò è, come si evince dal titolo, ambientato a Milano in agosto. Aldo, Giovanni e Giacomo devono partire per le vacanze e tutta la trama si snoda intorno alle peripezie che affrontano insieme alle rispettive famiglie e che si concludono con i tre gruppi che bivaccano all’interno dello stadio di San Siro invece di partire.

L’autobus del peccato

Il secondo episodio vede come location la Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio per gli esterni e per gli interni la chiesa di San Vito di Gaggiano, e ruota intorno alle vicende di un parroco alle prese con problematiche economiche causate, perlopiù, dai furti alle offerte fatti dal sagrestano.

Falsi prigionieri

Nel terzo capitolo de Il cosmo sul comò, ispirato ad Harry Potter, siamo invece all’interno della stanza di un castello, in cui alcuni quadri celebri prendono vita e comunicano tra loro.

Temperatura basale

L’ultimo episodio del film di Aldo, Giovanni e Giacomo vede quest’ultimo alle prese con il desiderio di avere un figlio, soprattutto dopo la nascita dei tre del primo e dei due del secondo. Essendo risultato, però, quasi sterile, si ritrova a dover affrontare alcuni passi che gli provocano soltanto frustrazione e rassegnazione, finché un inaspettato ritrovamento gli cambia la vita.

Il cast de Il cosmo sul comò

Nel cast del film, oltre naturalmente ad Aldo, Giovanni e Giacomo, compaiono anche diversi attori e attrici che hanno spesso accompagnato il trio comico durante la carriera: Silvana Fallisi (vera moglie di Aldo); Cinzia Massironi e Debora Villa, che interpretano le mogli in Milano Beach. E poi ancora Luciana Turina; Isabella Ragonese; Sergio Bustric; Victoria Cabello; Marcello Cesena; Sara D’Amario; Angela Finocchiaro; Elena Giusti; Raul Cremona; Federica Cifola e, infine, Lucianna De Falco.