Claudio Amendola è un attore , conduttore televisione ed un regista italiano. È uno dei più noti ed apprezzati attori italiani. Dal 4 aprile 2022 Claudio Amendola ritorna su Rai 1 con la terza stagione di Nero a metà. Ma scopriamo chi è Claudio Amendola e qualche curiosità sulla sua carriera.

Chi è Claudio Amendola

Claudio Amendola è nato il 16 febbraio del 1963 a Roma. Suo padre è Ferruccio Amendola, il più grande doppiatore italiano, sua madre è Rita Savagnone, anche lei attrice e doppiatrice italiana nota al grande pubblico. Subito dopo la terza media inizia a lavorare come manovale. Il suo esordio nel mondo del cinema arriva nel 1982,quando l’attore aveva di diciannove anni, e ricoprì il ruolo di un pugile ebreo nella miniserie TV, Storia d’amore e di amicizia.

Da questo momento in poi inizia a lavorare non solo per il cinema ma anche in televisione ottenendo un successo strepitoso non solo tra il pubblico degli adulti ma anche tra i più piccoli. Recita in tantissimi commedie italiane come Vacanze di Natale, Vacanze in America, Ultrà. Divenendo un’icona di tutti gli anni ’80 e ’90. Dal 2006 inizia a dedicarsi alle fiction. Ha interpretato il ruolo del capo famiglia dei Cesaroni, fortunata serie TV andata in onda dal 2006 al 2014 per sei stagioni su Canale 5.

Debutta, nel 2014, come regista dirigendo la commedia La mossa del pinguino. Nell’autunno del 2015 recita nel film Suburra di Stefano Sollima. E nel 2017, ritorna al regia con il suo secondo film Il permesso-48 ore fuori. Nel 2018 partecipa ad un’altra fiction di Rai 1, Nero a metà, in cui veste i panni del commissario Carlo Guerrieri. Nel 2020 dirige il suo terzo film Cassamortari, ora disponibile su Prime Video. E nel 2021 ritorna nelle sale con il film Come un gatto in tangenziale e partecipato come giurato nel programma Star in the Star.

Vita privata

L’attore ha avuto due matrimoni. Il primo è quello con Marina Grande, nota doppiatrice, dalla quale ha avuto due figlie Alessia e Giulia. Nel 2010 ha sposato Francesca Neri, attrice italiana, dalla quale ha avuto nel 1999 Rocco. Nel settembre del 2017, l’attore è stato colto da un infarto improvviso e grazie alla moglie Francesca riesce ad arrivare in tempo in ospedale Policlinico Umberto I di Roma dove viene ricoverato. In un’intervista, ospite a Verissimo su Canale 5, l’attore ha affermato:

Quell’esperienza, però, è stata ‘meravigliosa’, perché ti cambia l’ottica di vita e cominci a dare maggior valore a determinati aspetti. È stato come una secchiata d’acqua gelata. La mia vita è cambiata radicalmente: ho smesso di fumare, sono dimagrito dodici chili e ora mi sento come un trentenne.

Curiosità