Si conclude venerdì 19 maggio 2023 la prima stagione de Il Patriarca, la serie con Claudia Amendola nei panni di Nemo Bandera. Il pubblico, ormai affezionato alla storia, vuole scoprire come andrà a finire questo primo capitolo e l’attesa è già altissima. Come finirà Il Patriarca? Che cosa accadrà e quali sono le previsioni per il futuro della serie?

Il Patriarca: come finirà la prima stagione? Spoiler alert

Gli ascolti fino al quinto episodio de Il Patriarca erano alle stelle. La serie-tv Mediaset con Claudio Amendola ha raggiunto quasi il 16% di share e l’attesa per il finale di stagione è altissima.

Per il protagonista Nemo Bandera sembra essere giunto un momento importante, ossia quello della “decisione”. A chi affiderà il comando della Deep Sea? Le tensioni non si placano anche a causa dell’arrivo di Monica, sorella di Serena, dunque si aspettano grandi colpi di scena.

Stando alle varie indiscrezioni e anticipazioni, pare che nell’ultimo episodio della serie le nozze tra Nina e Mario prenderanno una piega abbastanza insolita, per non dire oscura. Dopo il banchetto nuziale, infatti, ci saranno tutta una serie di complicazioni per Bandera, che si troverà sotto il ricatto di Freddy. Inevitabile il peggiorare della situazione, che diverrà particolarmente pericolosa e che costringerà il protagonista a chiedere l’intervento di Monica per riuscire a uscirne indenne.

Anche Lara, inoltre, sarà incastrata in questo intreccio di pericoli e di aiuti e si troverà costretta ad abbandonare i suoi principi per aiutare per la prima volta la sua famiglia. Il dubbio è uno solo: sarà disposta a farlo davvero?

Il Patriarca 2: che cosa sappiamo sulla seconda stagione? Si farà?

Con quasi 3 milioni di spettatori nei primi cinque episodi, Il Patriarca venerdì 19 maggio 2023 chiude ufficialmente la prima stagione. Tenendo conto del grande successo della serie, però, è molto probabile che il pubblico avrà modo di rivedere Claudio Amendola di nuovo, in una seconda stagione. Pare dunque che Il Patriarca 2 possa prendere vita; basti pensare che l’originale spagnolo a cui si ispira conta un totale di 17 episodi, quindi viene facile pensare che forse, una seconda stagione, ci sarà eccome.

Ancora non ci sono certezze ed è anche piuttosto complesso riuscire a fornire informazioni valide, ma la speranza c’è e le probabilità sono comunque molto alte.

Dove vedere l’ultima puntata de Il Patriarca? Televisione e streaming

Il grande finale de Il Patriarca andrà in onda venerdì 19 maggio 2023 su Canale 5 in prima serata. L’orario previsto è quello delle 21:20, ma per tutti coloro che non avranno la possibilità di essere davanti allo schermo della televisione, c’è comunque una soluzione molto pratica, ossia lo streaming.

Vi basterà quindi collegarvi su Mediaset Infinity, piattaforma nella quale sarà anche possibile scaricare tutta la stagione intera.

L’originale a cui Il Patriarca si ispira si intitola Vivere senza permesso ed è un progetto composto da due stagioni, entrambe disponibili su Netflix.

Misteri, segreti, boss in cerca di un valido erede e tante consapevolezze in più date dalla malattia: Il Patriarca è pronto allo sprint finale.