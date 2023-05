“Il Patriarca”: tutte le anticipazioni della quarta puntata

Oggi, venerdì 5 maggio, in prima serata, ci sarà il quarto appuntamento con “Il Patriarca“. L’amatissima serie di Canale 5 ha conquistato il pubblico italiano grazie alla trama ricca di grandi storie e colpi di scena. Cosa ci riserverà la nuova puntata? Rimanete connessi per scoprirlo!

“Il Patriarca”, le anticipazioni della quarta puntata

Serena Bandera rivelerà a tutta la famiglia lo stato di salute di Nemo. Tuttavia, l’uomo non è d’accordo con la scelta di sua moglie, perché inevitabilmente cambierà gli scenari della successione. Nel frattempo però anche Nina, figlia dei due, decide di comunicare un’importante notizia: le imminenti nozze con Mario Rizzi. Quest’ultimo è il braccio destro di Nemo ed ambisce all’eredità dell’azienda di famiglia. Malcolm e Lara, invece, stanno attraversando un periodo turbolento per via di una registrazione che ritrae lui in atteggiamenti compromettenti. Ma non è finita qua. Alessandro vuole vederci chiaro sulla morte del padre e scoprire se sia stato realmente Nemo ad ucciderlo. Mentre Monterosso indaga su un’altra vicenda che potrebbe coinvolgere Nemo Bandera, ovvero l’uccisione della neurologa. Carlo, infine, entra in possesso di un’agenda che contiene segreti inquietanti sulla sua famiglia.

Dove e quando vedere le puntate: tv e streaming

La quarta puntata della serie “Il Patriarca” andrà in onda venerdì 5 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5. La quinta puntata, invece, è prevista per venerdì 12 maggio 2023. Mentre la sesta e ultima puntata ci sarà venerdì 19 maggio 2023. Gli episodi della fiction sono disponibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il clamoroso successo

Protagonista è Nemo Bandera, uno degli uomini d’affari più influenti della Puglia. Il suo patrimonio trae origine da traffici illeciti i cui proventi sono stati investiti nella “Deep Sea“, azienda ereditata dal suocero ed usata come copertura. Ma un giorno, una notizia del tutto inaspettata, sconvolge tutti gli equilibri: Nemo scopre di soffrire di Alzheimer. Sconvolto e preoccupato, Decide di nascondere la malattia e scegliere chi erediterà il suo impero. A guidare l’azienda sarà uno dei due figli avuti da sua moglie Serena. Forse Nina, ammaliante e disinibita con una vena artistica, oppure Carlo, più insicuro e tormentato da un passato di tossicodipendenza? Entrambi, però, non si sono mai interessati agli affari del padre. Al contrario di Mario Rizzi, brillante e spietato avvocato dell’azienda che punta a conquistare l’eredità. “Il Patriarca” ha appassionato milioni di spettatori grazie ad una trama ricca di intrighi, conflitti e difficili decisioni che girano intorno alle storie di tutti i personaggi.

Il cast della serie

Il merito del clamoroso successo della serie, però, va anche al cast stellare. Ad interpretare il protagonista, infatti, troviamo il celebre attore romano Claudio Amendola. Nel ruolo della moglie, l’ex modella e attrice slovacca Antonia Liskova. Insieme a loro anche tanti nuovi volti del cinema italiano come: Giulia Schiavo, Carmine Buschini, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio. Ed ancora: Giulia Bevilacqua, Michele De Virgilio, Primo Reggiani, Geno Diana, Marius Bizau, Carlo Calderone, Antonio De Matteo, Cecilia Napoli e Alice Torriani.