Neva Leoni, chi è: carriera e vita privata

Neva Leoni è un attrice italiana, nota per il ruolo di Lara nella fiction di Canale 5 “Il Patriarca” con Claudio Amendola. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Neva Leoni: chi è?

Neva Leoni è nata il 2 settembre del 1992 a Roma, ha quindi 31 anni, è del segno della Vergine ed è alta un metro e sessantotto centimetri. Ha iniziato a recitare fin da quando era un’adolescente, per fermarsi giusto il tempo di diplomarsi al liceo classico Dante Alighieri. Oltre alla passione per la recitazione e al sogno di diventare un’attrice, Neva ha sempre amato anche la musica. Dopo il diploma al liceo classico ha frequentato per due anni la scuola di canto Ro.Gi e poi la scuola di canto di Saint Louis, oltre a frequentare un corso presso l’Accademia Internazionale teatrale Circo a Vapore.

Neva Leoni ha sempre avuto un ottimo rapporto coi propri genitori, che l’hanno sempre sostenuta nelle sue scelte di vita. Nel 2018 suo padre è venuto a mancare.

Neva Leoni: la carriera

Nonostante l’ancora giovane età, Neva Leoni ha preso parte a diverse pellicole cinematografiche, oltre che a diverse fiction. Per quanto riguarda il cinema il suo debutto è stato nel 2008 con il film “Italian Dream“, con Sandro Baldoni alla regia. Altri film in cui ha recitato sono: “Genitori & Figli – Agitare bene prima dell’uso”, “Tutta colpa di Freud”, “Smetto quando voglio”, “2047 – Sights of Death”, “The Answer, la risposta sei tu”, “Miami Beach”, “Non c’è campo” e “Fellini Forward”.

Per quanto invece riguarda le serie televisive, il suo esordio è stato nel 2010 in un episodio della serie Tv “R. I. S. Roma – Delitti Imperfetti“, con Fabio Tagliavia alla regia. Il primo ruolo importante lo ha avuto nella terza stagione della seguitissima serie televisiva “Che Dio ci aiuti“. In questa serie Neva ha recitato in 20 episodi, vestendo i panni della sorella di Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. Altre serie televisive a cui ha preso parte sono: “Solo per amore”, “Questo è il mio paese”, “Questo nostro amore 70”, “Questo nostro amore 80”, “Il paradiso delle signore”, “Ritoccati” e “Cuori”.

In questo 2023 Neva Leoni è una delle protagoniste della fiction di Canale 5 “Il Patriarca” con Claudio Amendola, anche in veste di regista. Nella fiction Neva veste i panni di Lara De Grecis la primogenita di Nemo Bandera (Claudio Amendola), nata dalla relazione con Ada, il suo primo amore. Lara è l’unica tra i figli naturali di Nemo che riesce a tenergli testa e a non avere paura del suo potere.

Neva Leoni: vita privata

Neva Leoni è sposata con Claudio Colica, attore e comico classe 1988. Si sono conosciuto sul set di “Che Dio ci aiuti”, dove lei era uno dei volti principali mentre lui era alla ricerca di un’attrice per un suo video. Dopo un periodo di amicizia è nato l’amore, che li ha portati alle nozze nel 2022. La coppia non ha ancora avuto figli. Se volete saperne di più su Neva Leoni potete seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale che vanta oltre 144mila follower.