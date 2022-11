Il mese di dicembre 2022 porta con sé numerose novità in fatto di intrattenimento. Sulla nota piattaforma streaming Disney+ è in arrivo Il mistero dei templari – La serie, progetto basato sul popolare franchise cinematografico in cui una giovane eroina desiderosa di scoprire la verità sulla sua famiglia si ritrova a dover salvare un tesoro perduto e a risolvere misteriosi enigmi.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla serie, tra data di uscita, trama, cast e tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.

Il mistero dei templari – La serie: quando uscirà e dove vederla

La nuova serie Il mistero dei templari debutterà il 14 dicembre 2022 sulla piattaforma streaming Disney+, data in cui saranno disponibili i primi due episodi.

Dopo la presentazione dei primi due episodi la serie proseguirà il suo andamento ogni mercoledì con un nuovo episodio ogni settimana.

Per potere accedere alla piattaforma sarà necessario attivare un abbonamento o mensile, o annuale, a seconda delle preferenze e della necessità di ogni utente. L’abbonamento mensile a Disney+ ha un prezzo di 8,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale ha un prezzo di 89,90 € all’anno.

La trama de Il mistero dei templari – La serie

Jess Valenzuela (interpretata da Lisette Olivera) vive una vita tranquilla fino a quando l’arrivo di uno sconosciuto è pronto a sconvolgerla in tutto e per tutto, offrendole un indizio particolare un misterioso tesoro secolare che potrebbe essere collegato a suo padre, ormai scomparso da diverso tempo.

Il talento spontaneo di Jess nella risoluzione degli enigmi la porta a tuffarsi a capofitto in una nuova e misteriosa avventura: lei e il suo gruppo di amici si ritroveranno a dovere scovare nuovi indizi, a trovare soluzioni nascoste, interpretare simboli e segni tra manufattui e monumenti antichi americani.

Riuscirà quindi la protagonista a sconfiggere un trafficante del mercato nero e riuscirà, soprattutto, a raggiungere il famoso tesoro perduto in grado di offrirle risposte sulla sua famiglia?

Il mistero dei templari – La serie: il cast

Il cast de Il mistero dei templari – La serie si compone di:

Lisette Olivera è Jess Valenzuela;

è Jess Valenzuela; Zuri Reed è Tasha (amica di Jess);

è Tasha (amica di Jess); Antonio Cipriano è Oren;

è Oren; Jordan Rodrigues è Ethan;

è Ethan; Jake Austin Walker è Liam;

è Liam; Catherine Zeta-Jones è Billie;

è Billie; Lyndon Smith è Ross (investigatore FBI);

è Ross (investigatore FBI); Harvey Keitel è Peter Sadusky (stesso ruolo che aveva nel franchise cinematogafico);

I produttori esecutivi della serie-tv sono Jerry Bruckheimer, Cormac e Marinne Wibberley, Jonathan Littmans, Kriste Anne Reed e Jon Turteltaub. Rick Muirragui, invece, è anche sceneggiatore, mentre Mira Nair è regista ed executive producer.

Gli episodi della prima stagione de Il mistero dei templari – La serie sono dieci e la durata si aggira intorno ai 60 minuti ciascuno.

Le riprese sono cominciate nel mese di febbraio 2022 a Baton Rouge, nello Stato della Louisiana.

La serie si ispira alla nota saga di National treasure che, si ricorda, ha esordito nel 2004 con il film Il Mistero dei Templari, caratterizzato dalla presenza del grande Nicolas Cage, Harvey Keitel, Diane Kruger, Justin Bartha e Jon Voight. Dopo il successo del primo capitolo è stato realizzato un importante sequel, Il Mistero delle Pagine Perdute, arrivato nei cinema tre anni dopo.

Ora non ci resta che aspettare il 14 dicembre 2022 per vivere un nuovo ed esilarante progetto dedicato a uno dei misteri più seguiti del grande e piccolo schermo.