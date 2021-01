Oggi è parte dello star system hollywoodiano, ma se guardiamo le sue origini non c’è di certo da sorprendersi! Il suo vero nome è infatti Nicolas Kim Coppola. Vi dice qualcosa? Scopriamo di più sulle origini dell’attore, la sua vita privata e qualche curiosità.

Chi è Nicolas Cage

Nicolas Kim Coppola, meglio conosciuto come Nicolas Cage, ha origini italiane da parte di padre, August Coppola, professore. La madre Joy Vogelsang è stata invece una ballerina. I nonni paterni infatti sono del sud Italia, precisamente di Matera e Napoli, Cage invece, è nato a Long Beach il 7 gennaio del 1964. Il cognome, all’anagrafe, dell’attore vi suonerà sicuramente famigliare. Cage è infatti nipote del celebre regista Fracis Ford Coppola e dell’attrice Talia Rose Coppola.

Della famiglia, anche i registi Sofia e Roman Coppola, l’attore Jason Schwartzman e il compositore Carmine Coppola.

In una famiglia in cui la settima arte e la musica scorrono nel sangue, anche Nicolas Cage non poteva essere da meno. Ma l’attore ha deciso di intraprendere la carriera cinematografica con uno pseudonimo, per distaccarsi dalla fama, decisamente importante dei suoi parenti.

La carriera da attore

A 15 anni Cage inizia a frequentare l’American Conservatory Theatre di San Francisco, in cui inizia a prendere confidenza con il palcoscenico. Ma il vero esordio arriva nel 1983, grazie allo zio Francis Ford Coppola e il suo film “Rusty il selvaggio”. Da lì in poi, nel suo percorso come attore collezionerà oltre 70 film, tra cui ricordiamo “Il mistero dei Templari” e “Ghost Rider”. Nel 2002 esce nelle sale il film “Sonny”, che lo vede per la prima volta nei panni di regista.

A 32 anni, Nicolas Cage è stato il quinto attore più giovane a conquistare un Oscar come migliore attore in “Via da Las Vegas”, nel 1995. Ma non solo Oscar, Nicolas Cage ha anche ottenuto una nomination ai Razzie Award, come peggior interpretazione nel 2006.

Nicholas Cage: la vita privata

Così come per la carriera, anche la sua vita privata e sentimentale è degna di una commedia. Dalla relazione tra Nicolas Cage e la modella Christina Fulton arriva il primo figlio dell’attore, Weston Cage, nato nel 1990. Mentre il primo matrimonio di Cage risale al 1995, con Patricia Arquette, dalla quale ha divorziato nel 2000. Due anni dopo, Nicolas Cage convola nuovamente a nozze con Lisa Marie Presley, a sua volta figlia del celeberrimo re del Rock’n’Roll Elvis ed ex moglie dell’altrettanto celebre re del Pop Michael Jackson. Ma anche questo matrimonio ha breve durata.

Nicolas Cage diventa padre per la seconda volta di Kal-el, nato dal matrimonio con la cameriera asiatica Alice Kim, anche questo giunto al divorzio. Ma è nel marzo del 2019 che l’attore sorprende tutti con un altro matrimonio durato ben 4 giorni, con la make up artist Erika Koike. Il motivo dell’annullamento? Cage si è dichiarato troppo ubriaco per capire.

Curiosità sull’attore

Nicolas Cage è appassionato di fumetti. Non a caso, il suo pseudonimo prende ispirazione da Luke Cage, personaggio del vastissimo Universo Marvel. Tra le passioni di Nicolas Cage ci sarebbero anche le spese folli. Secondo la rivista settimanale statunitense People infatti, l’attore avrebbe speso circa 150 milioni di dollari in 7 anni. Non solo, nel 2015 avrebbe saldato al fisco un sostanzioso debito di 96 milioni di dollari.

Nonostante non sia molto avvezzo all’utilizzo dei social, Nicolas Cage è celebre anche per i meme che lo vedono protagonista nel mondo di Internet. L’attore viene infatti spesso accostato dagli utenti, al cantante Marilyn Manson a cui sembra assomigliare incredibilmente. Non solo, conoscete l’espressione “you don’t say?” traducibile in italiano con “non mi dire!”, il meme ormai famosissimo che raffigura Cage arriva proprio da il film “Il bacio del Vampiro”, del 1998.