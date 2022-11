Mentre si discute della possibilità che anche Disney Plus alzi – come Netflix – i prezzi dei suoi abbonamenti, sono state annunciate le novità in arrivo per il mese di dicembre 2022.

Disney Plus: le serie tv in arrivo a dicembre

Sulla piattaforma saranno tante le proposte nella sezione serie tv.

La prima, in uscita il 2 dicembre, è Pentatonix: Around the world for the Holidays. Si tratta di un reality con al centro il famoso gruppo a cappella dei Pentatoix, come il titolo suggerisce. Il gruppo è in cerca di ispirazione per la creazione dell’album delle feste: liberandoli da una stanza mistica grazie alla magia Disney, il gruppo viene spedito in giro per il mondo alla scoperta delle differenti tradizioni di Natale e a contatto con i loro fan sparsi in ogni dove.

Il 7 dicembre verranno rilasciati invece l’episodio 3 di Willow e l’episodio 5 di Nuovo Santa Clause cercasi, entrambi attesi dai fan che li seguono. Il 14 dicembre sarà la volta dell’episodio 1 e dell’episodio 2 della serie Il mistero dei Templari. Di genere avventura, vede protagonista Lisette Olivera nei panni di Jess Morales, una giovane sognatrice che parte per un viaggio alla scoperta del misterioso passato della sua famiglia, un viaggio che dovrebbe portarla alla scoperta di un tesoro perduto…

L’episodio tre di suddetta serie verrà rilasciato invece il 21 dicembre, mentre l’episodio quattro il 28 dicembre.

Sempre il 14 dicembre sarà rilasciato l’episodio 6 di Nuovo Santa Clause cercasi e l’episodio 4 di Willow. Di quest’ultima serie l’episodio 5 verrà caricato sulla piattaforma il 21 dicembre e l’episodio 6 il 28 dicembre.

Un Natale, dunque, denso di opportunità di visione differenti per gli abbonati di Disney Plus. Ma veniamo ora ai film!

Disney Plus: i film in arrivo a dicembre

Per gli amanti della celebre saga di libri e film di Diario di una schiappa, il 2 dicembre Disney Plus renderà disponibile il titolo Diario di una schiappa: la legge dei più grandi. Si tratta di un nuovo film targato Disney la cui trama si concentrerà sul rapporto del protagonista con il fratello maggiore Rodrick. Quest’ultimo è un adolescente pigro e non molto ligio alle regole. Il suo unico interesse è la sua band rock, i Löded Diper… ovviamente oltre a mettere a segno i suoi piani di tortura sul fratello minore Greg: si diverte a tormentarlo ma gli è molto legato.

Il 9 dicembre su Disney Plus troveremo anche il documentario Idina Menzel: Wich way to the stage? Quest’ultimo illustrerà il percorso verso la fama dell’attrice e cantante Idina Menzel, insignita persino di diverso Tony Awards.

Lo stesso giorno sarà caricato anche il film Una notte al museo: Kahmunrah rises again, legato alla celebre saga di film ma questa volta realizzato in animazione e con protagonista Nick, figlio di Larry, ovvero il volto dei film interpretato da Ben Stiller.

Il 16 dicembre verranno poi caricati il documentario If these walls could sing che svelano il mondo musicale degli Abbey Road Studios e il cortometraggio Le Pupille. Il 28 dicembre, invece, sarà la volta del concerto Encanto at the Hollywood Bowl.