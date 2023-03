A essere la protagonista in Il mio corpo vi seppellirà è la storia di una donna in cerca di vendetta: azione e dramma si uniscono in 105 minuti

Lunedì 13 marzo 2023 va in onda su Rai Movie il noto film drammatico Il mio corpo vi seppellirà. Uscita ufficialmente nel 2021, la pellicola ha una durata di 105 minuti e racconta la storia di una vendetta.

Il mio corpo vi seppellirà: la trama del film

Siamo nel 1860, epoca di Giuseppe Garibaldi. L’eroe dei Due Mondi consegna il Regno delle Due Sicilie (terra di nessuno) a Vittorio Emanuele II. Le truppe piemontesi invadono le campagna siciliane con lo scopo di dare ufficialmente la caccia ai briganti ed estinguere così, una volta per tutte, il fenomeno del brigantaggio. In un mondo ancora lontano dai concetti di legge e di ordine, c’è una donna, Errè, deciderà di unirsi a un gruppo di brigantesse, le Drude, alla ricerca della sua personale ma fondamentale vendetta.

Queste le parole del regista in merito al film:

Il mio corpo vi seppellirà è un titolo ma anche l’urlo di battaglia di R, una donna apparentemente senza identità che viene salvata tra le macerie di un incendio e che progressivamente trasforma in “vendetta” la ricerca del suo passato tragico. La sua piccola odissea alla ricerca della propria identità potrebbe essere una metafora della condizione difficile e caotica del meridione all’alba dell’Unità d’Italia, teatro delle vicende raccontate nel film. Con l’unificazione italiana si diede avvio ad un grande cambiamento sociopolitico nel meridione del paese. La tassazione del sud finiva per finanziare gli investimenti del nord facendo così entrare in crisi i principali settori produttivi dell’ex regno borbonico. La seconda guerra d’indipendenza e la costituzione del Regno d’Italia fu una vera e propria azione di conquista e saccheggio, mascherata da guerra di liberazione, a cui si opposero i contadini dandosi al brigantaggio e organizzandosi in bande armate, spesso capitanate da militari del vecchio regime. Le storie dei briganti, la loro tenace resistenza all’occupazione sabauda, sono state da ispirazione per questo film, nonché le figure tragiche ed eroiche delle brigantesse: donne crude e selvagge, come la terra del Regno delle Due Sicilie di fine Ottocento, che ricorda per molti aspetti la frontiera americana raccontata nei film western.

Il cast de Il mio corpo vi seppellirà

All’interno del film drammatico ci sono una serie di personaggi, interpretati rispettivamente da:

Miriam Dalmazio: Errè

Antonia Truppo: Maria

Margareth Madè: Lucia

Rita Abela: Ciccilla

Giovanni Calcagno: Murat

Guido Caprino: colonello Romano

Filippo Pucillo: Peppino

Giuseppe Schillaci: Rosario

Simona Di Bella: Filomena

Alberto Albertino: sergente

Alla regia di Il mio corpo vi seppellirà c’è Giovanni La Parola, mentre la sceneggiatura è affidata, oltre che a quest’ultimo, anche ad Alessia Lepore. Per quanto riguarda la produzione, invece, troviamo Olivia Musini, Rocco Messere, Luigi Musini, Andrea Paris, Matteo Rovere, Laurent Soregaroli. La scenografia è di Luciano Cammerieri e di Marcello Di Carlo, mentre i costumi di Maria Cristina La Parola.

Dov’è stato girato Il mio corpo vi seppellirà?

La pellicola, datata 2021, è stata girata in Puglia. In particolare, sono state coinvolte alcune location, come Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Gravina In Puglia, Ginosa, Altamura, Fasano e Spinazzola.

Dove vedere il film?

Lunedì 13 marzo 2023 Il mio corpo vi seppellirà andrà in onda su Rai Movie alle ore 21:10. Diversamente, per chi volesse noleggiare e/o acquistare la pellicola, è possibile farlo su Apple Tv, Google Play. Amazon e Rakuten Tv. I prezzi, ovviamente, variano a seconda che si tratti di noleggio o di acquisto.