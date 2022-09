Samuele Segreto è un attore e un ballerino ed è anche molto famoso nonostante la giovane età. Sarà un allievo del talent show Amici di Maria De Filippi 2022 per la categoria di ballo hip hop. Cosa sappiamo di lui?

Samuele Segreto: la carriera da attore e da ballerino

Samuele Segreto è nato il 23 luglio 2004 a Palermo ed è sia ballerino che attore. Ha diciotto anni e frequenta l’Istituto Mario Rutelli. Nel 2012 inizia ad approcciare alla danza in particolare all’hip hop e questa passione lo travolge al punto tale che arriva a rappresentare la Nazione ai Mondiali di hip hop a Las Vegas. Samuele è riuscito sempre a far conciliare il lavoro con la scuola anche se gli impegni sono aumentati.

Infatti oltre alla carriera da ballerino intraprende anche quella di attore. Ha interpretato Sebastiano nel film di Pif intitolato In guerra per amore, in Delitto di mafia nei panni di Giuseppe ed è stato anche Turi in Il mio corpo vi seppellirà. Durante quest’ultima estate il giovane è stato impegnato nel cast della serie tv L’Ora- inchiostro contro piombo diretto da Piero Messina, Ciro d’Emilio, Stefano Lorenzi. Si tratta di una serie di dieci episodi ed è andata in onda dall’8 giugno al 6 luglio 2022.

Farà parte della nuova edizione di Amici 22 come ballerino di hip hop.

Samuele Segreto sarà il nuovo ballerino di hip hop ad Amici 2022

La prima puntata di Amici 22 andrà in onda il 18 settembre 2022. Dalle riprese del 14 settembre però sono uscite alcune anticipazioni sui concorrenti in gara per il banco. In tutto sono stati selezionati 19 talenti e alcuni sono già stati presi nelle squadre dei professori: Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Proprio quest’ultimo ha preso sotto la sua ala il giovane ballerino di hip hop Samuele Segreto che si aggiudica il banco. Gira già un piccolo gossip che riguarda il ragazzo e un’altra ballerina del programma ovvero Maddalena Svevi, altra allieva. Sembra che ci siano stati dei commenti di apprezzamento e interesse da parte di Samuele verso la ragazza. Come finirà?