Il Gattopardo diventa una serie televisiva: trama, cast, uscita

“Il Gattopardo“, il film del 1963 di Luchino Visconti basato sul romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, diventerà una serie televisiva. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Il Gattopardo: la trama della serie televisiva

“Il Gattopardo” è un famoso romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che parla delle trasformazioni avvenute nella vita e nella società in Sicilia durante il Risorgimento. A questo libro è ispirato il film di Luchino Visconti, film che ha ottenuto un grande successo, non solamente in Italia. Netflix ha annunciato che sono iniziate le riprese per la serie televisiva tratta appunto dal romanzo. La serie è scritta da Richard Warlow ed è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per Indiana Production e da Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read per Moonage Pictures. Alla regia troviamo Tom Shankland, affiancato da Giuseppe Capotondi nel quarto episodio e da Laura Luchetti nel quinto. Questa la sinossi ufficiale della serie televisiva “Il Gattopardo”:

“Basato su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Il Gattopardo è un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuore della serie troviamo Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte a una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quella tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta. La serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso”.

Il Gattopardo: il cast della serie televisiva

Nel film del 1963, c’erano attori del calibro di Alain Delon, Burt Lancaster e Claudia Cardinale, per quanto riguarda invece il cast della serie televisiva “Il Gattopardo”, troviamo, nel ruolo del protagonista, Fabrizio Corbera, Principe di Salina, l’attore e regista italiano Kim Rossi Stuart. A interpretare Tancredi c’è l’attore Saul Nanni, l’attrice Benedetta Porcaroli veste i panni di Concetta, mentre Deva Cassel, la figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci, interpreta Angelica.

Il Gattopardo: quando esce e dove vedere la serie televisiva

Le riprese della serie televisiva “Il Gattopardo” sono appena cominciate, non si conosce quindi ancora la data di uscita della serie. Quello che si sa è che la serie sarà composta da 6 episodi e che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix. Per usufruire del servizio vi ricordo che è necessario sottoscrivere un abbonamento, scegliendo tra quelli disponibili, da quello economico a quello premium.

Queste le parole di Tinny Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix: “torniamo a uno dei romanzi più importanti del nostro Novecento, un racconto epico e insieme una saga intima, ambientato nella bellezza opulenta della Sicilia della seconda metà dell’Ottocento tra palazzi barocchi e i colori contrastati di una terra arsa dal sole.”