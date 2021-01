Ancora giovanissima eppure già sulle orme dei genitori. Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel sta conquistando il mondo della moda grazie alla sua estrema bellezza, ereditata senza dubbio dalla mamma. Ma chi è Deva Cassel (oltre che una figlia d’arte) e che cosa c’è da sapere sulla sua vita?

Chi è la modella Deva Cassel

Deva Cassel, classe 2004, è la prima figlia di Monica Bellucci e dell’attore francese Vincent Cassel. Nonostante i genitori abbiano sempre cercato di mantenere un buon grado di privacy attorno alle due figlie (la secondogenita è la sorellina Leonie), oggi il nome di Deva è già conosciuto in tutto il mondo.

La giovane ragazza assomiglia incredibilmente alla mamma, sia nelle forme che nei lineamenti del viso. Con lei condivide anche la passione per il mondo dello spettacolo, spazio in cui Deva ha voluto subito inserirsi.

Il debutto è avvenuto nel 2019 quando viene scelta da Dolce&Gabbana per la pubblicità del profumo Dolce Shine, spot girato nella costiera amalfitana. Nel 2020 diventa poi ufficialmente brand ambassador del noto marchio.

Sempre nel 2020 Deva, non ancora maggiorenne, è stata scelta come ragazza copertina per Elle France. Questo traguardo ha commosso anche mamma Monica che ha condiviso la foto del giornale scrivendo “C’era una volta una bambina… Il tempo vola!”.

La carriera di Deva, quindi, è appena agli inizi ma è già certo che la ragazza riuscirà a ottenere molti successi.

La vita privata

Come abbiamo detto, Monica Bellucci e Vincent Cassel hanno sempre cercato di nascondere le proprie figlie dal gossip e sembra che Deva sia in linea con questo atteggiamento. Sul suo instagram (che conta circa 50k followers) non sono presenti informazioni riguardanti il suo privato, solo un paio di foto con un ragazzo di cui non è indicato il nome.

Sappiamo però che Deva, oltre a quella per la moda e lo spettacolo, ha una passione e un talento incredibile per il canto. La ragazza, inoltre, parla già 5 lingue. È stata spesso accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica e di non averlo dichiarato ma, per smentire il tutto, Deva ha condiviso sui suoi social foto di lei da bambina in cui mostra che tutto in lei è rimasto tale e quale.

View this post on Instagram A post shared by Deva Cassel (@d.casseluxxi)



LEGGI ANCHE: Chi è Tiffany Trump: curiosità e vita privata della figlia di Donald