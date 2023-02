Il Commissario Ricciardi 2: trama, cast, uscita e anticipazioni

In prima serata su Rai 1, verrà lanciato il primo episodio de Il commissario Ricciardi 2. La serie è composta da 4 episodi: Febbre, Anime di Vetro, Serenata senza nome e Rondini d’Inverno. Di questi, solamente tre sono la trasposizione del libro, poiché Febbre prende invece spunto da un racconto lungo.

Riuscirà la nuova stagione a mantenere le alte aspettative ormai fondate dalla prima apparizione?

Il commissario Ricciardi 2: uscita e dove vederlo

C’è grande attesa per la nuova stagione del Commissario Ricciardi, tratta dall’omonimo libro e diretto da Alessandro D’Alatri. La serie TV Rai rilascerà l’episodio pilota lunedì 6 Marzo in prima serata su Rai 1. I seguenti 4 episodi, citati pocanzi, saranno rilasciati a cadenza settimanale ogni lunedì.

Il countdown sta per scadere. Manca ancora qualche giorno e la crime fiction diretta da Gianpaolo Tescari e co-prodotta da Rai Fiction, Clemart e Rai Com, tornerà in TV.

La trama della serie

La trama ci riporta in una Napoli degli anni 30 e si basa sui racconti di Maurizio de Giovanni. La serie TV vedrà sempre protagonista Lino Guanciale nei panni del Barone di Malomonte Luigi Alfredo Ricciardi, con il brigadiere che lavora sempre con lui Raffaele Maione, il bravo Antonio Milo, il medico legale Bruno Modo e le due figure femminili di rilievo per lui Enrica e Livia.

Luigi Alfredo Ricciardi è un commissario della Mobile ossessionato dal catturare gli assassini. L’uomo, dotato di un intuito straordinario, porta dentro di sé un terribile segreto: vede il fantasma delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero.

“Per me questa seconda stagione è stata un parco giochi” – ha aggiunto Viola Rispoli – “Ricciardi ha cominciato a vivere di vita propria e con lui tutti gli altri personaggi”. Per il momento possiamo anticipare solamente che in questa seconda stagione il poliziotto dovrà fare i conti con alcune indagini non autorizzate per risolvere un caso su una particolare richiesta di una nobildonna.

Il Cast

Al cast già conosciuto la prima stagione, composto da: Lino Guanciale (il commissario Ricciardi), Cinzia Clemente (Vincenza), Francesca Della Regione (Ester), Antonio Milio (Maione), Peppe Servillo (Don Pierino), Marco Palvetti (Falco), Mario Pirrello (Garzo) e Fabrizia Sacchi (Lucia Maione), va sottolineata l’assenza di Nunzia Schiano, la sua Rosa Vaglio, infatti, è morta nella prima stagione. Inoltre, ci sarà il nuovo ingresso di Christoph Hülsen, che vestirà i panni di Manfred Kaspar von Brauchitsch in sostituzione di Martin Gruber.