La fiction de Il commissario Ricciardi, in onda da stasera su Rai uno, con Lino Guanciale e Serena Iansiti, è tratto dai libri di Maurizio De Giovanni. Ma prima di cimentarsi nella bella lettura, bisogna sapere una cosa. In che ordine vanno letti i libri de Il commissario Ricciardi? Scopriamolo qui di seguito.

Il commissario Ricciardi: la fiction

Partiamo dalla fiction in onda da stasera 25 gennaio 2021 su Rai uno. La serie si compone di sei episodi che prendono ispirazione dagli omonimi romanzi appunto di Maurizio De Giovanni. E in particolare fanno riferimento ai seguenti titoli:

Il senso del dolore

La condanna del sangue

Il posto di ognuno

Il giorno dei morti

Vipera

In fondo al tuo cuore.

Quindi, ognuno dei sei episodi è dedicato ad uno di questi libri, dove il personaggio principale è il commissario Ricciardi, alias Lino Guanciale, che si trova ad affrontare diverse avventure (ben 15 considerando tutti i romanzi).

Tra casi e casi, la novità interessante è quello che è in grado di fare e di vedere attraverso la sua mente e i suoi occhi.

La trama

Ambientata a Napoli negli anni ’30, in pieno regime fascista, la storia racconta del commissario Ricciardi, preso nel seguire diverse vicende/casi e le relative indagini.

Seppur commissario, è circondato da poche persone fidate e intime. Vive con la tata Rosa, che conosce da quando è piccolo, ed è legato al brigadiere Raffaele Maione, all’anatomopatologo Bruno Modo e a Enrica Comodo, di cui è innamorato.

Ma la cosa interessante di tutta la storia e il vero segreto che tiene tutto il pubblico in continua suspense è quello che lui chiama Il Fatto. Ereditato dalla madre e motivo per cui ha pochissimi rapporti sociali, è in grado di percepire gli spiriti dei morti, la cui morte è causata da incidenti o omicidi. Ma non solo: riesce a “immagazzinare” nella testa l’ultima frase che le povere vittime hanno detto prima di morire.

Il commissario Ricciardi: in che ordine leggere i libri?

Conosciuta la trama a grandi linee, ora possiamo rispondere alla domanda iniziale: secondo quale ordine bisogna leggere i libri di Maurizio De Giovanni? La risposta è molto semplice: partendo dal primo capitolo uscito e a seguire. Infatti, per conoscere più a fondo il personaggio del commissario Ricciardi, è bene iniziare con “Il senso del dolore”, proprio da dove inizia anche la storia raccontata dalla fiction di Rai uno. Se invece si vuole partire dalle prime vicende, è consigliabile leggere per primo “L’omicidio Carosino. Le prime indagini del commissario Ricciardi”.

Così, per seguire l’ordine cronologico e logico dei racconti, ecco qui di seguito l’elenco completo secondo cui sono usciti: