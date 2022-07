Dato il grande successo dell’ultima edizione, il programma televisivo Il collegio ritornerà in via ufficiale per la settima stagione sempre su Rai 2.

Il programma, andato in onda per la prima volta nel 2017, è a tutti gli effetti un reality show in cui un gruppo di ragazzi e di ragazze sono catapultati per un mese in un collegio del passato, per ottenere il diploma di licenza media dell’epoca.

Le prime tre edizioni, infatti, sono state ambientate negli anni ’60, mentre la quarta e la quinta si sono spostate negli anni ’80. La sesta edizione, infine, è stata proiettata negli anni ’90, più precisamente nel 1992, l’anno del caso Mani pulite e delle stragi di Capaci e di via D’Amelio.

Andiamo a scoprire ora tutte le novità per la nuovissima settima stagione de Il collegio 7.

Il collegio 7: quando andrà in onda e dove vederlo

Sembrerebbe che la data ufficiale di messa in onda della settima stagione de Il collegio sarà il 27 settembre 2022. Pare inoltre che il programma televisivo andrà in onda con la solita programmazione del martedì sera verso le 21:20 circa. La puntata finale è prevista invece per il 15 novembre 2022.

Se ve lo state chiedendo, il canale di trasmissione rimane Rai 2, ma il programma sarà facilmente reperibile anche su RaiPlay (dove avrete modo di recuperare anche tutte le edizioni passate).

Location e ambientazione de Il collegio 7

Il collegio 7 si svolgerà presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, un paesino in provincia di Frosinone, proprio come nelle edizioni precedenti del programma.

Le riprese, come da prassi, sono effettuate d’estate, per consentire a tutte le persone coinvolte nel reality di tornare a scuola una volta conclusa l’esperienza televisiva.

Per quanto riguarda invece l’ambientazione temporale, pare proprio che Il collegio 7 riavvolgerà il nastro del tempo fino ad arrivare agli anni ’50, in particolare all’anno 1958.

Il collegio 7: il cast, tra novità e addii

Sono diverse le novità per quanto riguarda il cast del noto reality show a tema scolastico. Anzitutto, pare proprio che il nome di Giancarlo Magalli mancherà all’appello: la voce narrante delle avventure dei ragazzi dirà addio alla nuova stagione.

Insieme a lui, però, sono anche altri i nomi che lasceranno il reality show. Infatti Banijay, la società che produce Il collegio, ha dovuto cercare nuove/i insegnanti di storia e geografia, francese, educazione motoria, canto, disegno e arte. Stando a tale dichiarazione, quindi, viene facile immaginare che a lasciare la trasmissione possano essere anche Luca Raina (docente di storia e geografia) e Alessandro Carnevale (professore di arte), che abbiamo avuto modo di conoscere rispettivamente dalla seconda e dalla terza edizione.

La vera rivoluzione in campo docenti, però, si deve all’addio di una rinomata professoressa: Maria Rosa Petolicchio, l’unica insegnante di matematica e scienze, entrata a fare parte del cast dalla seconda edizione.

Per quanto riguarda le varie identità degli studenti e delle studentesse, ancora non si hanno dettagli precisi; bisognerà aspettare l’uscita delle schede video sui canali social e anche su RaiPlay.

Per il resto sappiamo che le modalità del reality show saranno le medesime: gli alunni e le alunne saranno divisi/e in due gruppi differenti e alcuni insegnanti saranno in comune per ambedue le classi, mentre ce ne saranno altri per le materie specifiche,

La parte finale del programma consisterà sempre nello svolgimento dell’esame per ottenere il diploma di terza media.

Come partecipare al programma

Di solito l’apertura dei castin per Il collegio è verso il mese di maggio, mentre per quanto riguarda le modalità su come iscriversi ai casting, le cose non sono cambiate rispetto alle edizioni passate. Gli alunni e le alunne al momento dell’iscrizione devono avere un’età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Inoltre, possono partecipare anche più componenti della stessa famiglia.