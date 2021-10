Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 incentrato su un cast di ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, avrà inizio martedì 26 ottobre con la prima puntata della stagione 2021. Saranno seguiti da un cast di professori di diverse materie.

Scopriamo chi è Alessandro Carnevale e cioè il Professore di Arte de Il Collegio 6.

Chi è Alessandro Carnevale

Alessandro Carnevale è nato a Bragno, una frazione di Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Di lui sappiamo che è del Segno zodiacale dell’Acquario e che ha una personalità molto creativa e originale. E’, però, anche molto riservato e per questo racconta di essere andato un po’ in crisi dopo la grande notorietà che gli è arrivata con Il Collegio.

Ha partecipato per la prima volta a questa trasmissione nella terza edizione, poi è stato confermato anche per le seguenti. Torna anche per la stagione 2021 che vedrà la sua ambientazione nell’anno 1977. Si tratta di un periodo storico molto creativo e anche di grande ribellione, che Alessandro Carnevale potrà gestire in modo ottimo.

All’interno de Il Collegio, Alessandro Carnevale insegna Educazione Artistica e, infatti, l’arte è la sua più grande passione, oltre che la sua professione.

In passato, però, si è anche interessato di scrittura e di musica, poi il suo essere artista ha preso il sopravvento e con grande successo.

Alessandro Carnevali, infatti, viene considerato molto promettente e riconosciuto come tale a livello internazionale. Più precisamente, rientra tra i nomi dei 500 artisti giovani e emergenti più importanti in tutto il mondo.

Alessandro Carnevale come prof

Giovane, disinvolto, preparato e dotato anche di un certo fascino, Alessandro Carnevale ha fatto l’insegnante anche nella vita reale come docente di Musica e Propedeutica musicale.

Questa esperienza gli è stata molto utile all’interno del docu-reality e, da questo punto di vista, ci tiene a sottolineare che essere professore dei ragazzi de Il Collegio, quindi in una realtà televisiva, non gli ha fatto cambiare il suo modo di essere e di insegnare.

Dice, infatti, che è sempre sè stesso, di non avere inventato nessun personaggio, ma di insegnare ai ragazzi con la stessa passione che ci metterebbe nella realtà.

Ha un profilo Instagram che, però, ha deciso di utilizzare soprattutto come mezzo di comunicazione e di divulgazione di Storia dell’Arte e di cultura in genere e non tanto per mettere sue foto, anche se ogni tanto capita! Quello che è sicuro è che ha saputo incuriosire molti ragazzi delle edizioni precedenti sulla sua materia e dice che, infatti, a volte gli scrivono di essere andati a vedere qualche mostra d’arte.

Questo vuol dire che Alessandro Carnevale è sicuramente un prof molto stimolante e che potrà piacere anche ai suoi nuovi studenti.