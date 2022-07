Volto memorabile della televisione italiana, Giancarlo Magalli è un conduttore e autore televisivo noto soprattutto per la sua conduzione del programma tv Mezzogiorno in famiglia.

Giancarlo Magalli

Il conduttore Giancarlo Magalli è nato a Roma il 5 luglio 1947. Per quanto riguarda i suoi studi, si è diplomato al liceo classico insieme al compagno di classe Mario Draghi, per poi iscriversi all’università alla facoltà di Scienze Politiche prima e a Economia e commercio poi.

Ha iniziato poi a lavorare come animatore prima di iniziare a scrivere opere teatrali e di cabaret, ma anche come sceneggiatore al cinema.

In quanto autore televisivo, ha creato programmi tv molto famosi e seguiti dal pubblico italiano, ad esempio: No stop nel 1977; Pronto, Raffaella? nel 1983; Pronto, chi gioca? dal 1985 ma anche Sotto le stelle; Lady Magic e Tutto compreso. Famoso soprattutto per il suo mestiere di conduttore televisivo, i suoi programmi più conosciuti in questo senso sono indubbiamente I fatti vostri, in onda dal 1991 e Mezzogiorno in famiglia.

Riveste anche il ruolo di narratore nel famoso reality della Rai Il collegio. Magalli ha lavorato anche come attore, per il cinema e per la televisione. Una carriera molto lunga e proficua quella del conduttore italiano, sulla quale egli ha dichiarato:

Non ho ancora detto a nessuno che non vorrei lavorare fino a 100 anni. Io sono contento della mia strada, della mia carriera, della mia vita. Sono in salute, grazie a Dio. Fra quattro, cinque anni vorrei lasciare la tv e godermi la pensione. È un pensiero che ho da un po’ e che non ho mai detto fino ad oggi.

Vita privata

Il primo matrimonio del conduttore Giancarlo Magalli è stato quello con Carla Crocivera, sposata nel 1971. Da lei ha avuto la sua prima figlia, Manuela. Il secondo matrimonio è stato invece quello con la farmacista Valeria Donati, che è stata al suo fianco dal 1989 fino al 2008: anche da lei ha avuto una figlia femmina di nome Michela, venuta al mondo nel 1994. Riguardo la sua famiglia, Magalli ha dichiarato durante un’intervista:

Ho avuto due matrimoni ma entrambi tranquilli, da ognuno è nata una figlia. Con entrambe le mie ex mogli sono in ottimi rapporti. A Natale stiamo tutti insieme. È una famiglia allargata, anzi spalancata. C’è un rapporto di amicizia e di affetto.

Negli ultimi anni è girata voce di una sua presunta relazione con la ventiduenne Giada Fusaro, ospite durante una trasmissione televisiva di Magalli. La ragazza però ha smentito tutto attraverso una storia su Instagram.