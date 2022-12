Natale a tutti i costi è la nuova esilarante commedia di Natale che vede come protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro. Il film uscirà su Netflix, che a partire dal 1 dicembre entrerà nel vivo della programmazione natalizia.

Natale a tutti i costi: la trama della commedia natalizia

A partire da domani, 1 dicembre, Netflix entrerà nel vivo della sua programmazione natalizia. Il catalogo del colosso dello streaming si riempirà di titoli natalizi, che sicuramente incanteranno il pubblico. Il 19 dicembre 2022 uscirà il film Natale a tutti i costi, l’esilarante commedia che vedrà come protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro, insieme a Dharma Mangia Woods e Claudio Colico. Una pellicola scritta da Giovanni Bognetti. Un film che sicuramente farà divertire tutti i suoi spettatori, soprattutto gli amanti delle commedie italiane, che non potranno perdersi questa occasione.

La domanda alla base della trama è: quanto sareste disposti a pagare per avere l’intera famiglia riunita per il pranzo di Natale? Christian De Sica e Angela Finocchiaro interpretano due genitori che sono disposti a pagare qualsiasi prezzo, inclusa una grande bugia che scatenerà drammi e caos per tutta la famiglia. La commedia racconta la storia di una famiglia composta dai genitori Carlo e Anna e dai figli Alessandra ed Emilio.

Quando i ragazzi lasciano la casa dei genitori per andare a vivere in città, la famiglia perfetta si deve inevitabilmente separare. I genitori, per la prima volta dopo 25 anni, si ritroveranno a dover vivere da soli. I figli sono troppo presi dalla loro nuova vita, per cui i contatti con i genitori si limitano a qualche breve telefonata. Non si presentano ai funerali dei parenti, ai compleanni in famiglia e decidono di non festeggiare insieme il Natale. Carlo e Anna non la prendono bene. Si sentono arrabbiati e disperati per questa decisione, tanto da decidere di mentire pur di avere i propri figli in casa per il Natale. I due coniugi fingono di aver ereditato sei milioni di euro da una vecchia zia. Il piano inizialmente sembra funzionare. I figli, spinti dalla speranza e dal desiderio di poter ricevere la loro parte di eredità per realizzare i propri sogni, magicamente riescono a trovare il tempo per trascorrere il Natale insieme alla loro famiglia. Le bugie, però, hanno le gambe corte e inevitabilmente quella detta da Carlo e Anna avrà delle conseguenze su tutta la famiglia, scatenando letteralmente il caos più totale.

Natale a tutti i costi: cast del film

Il cast del film è composto da Christian De Sica e Angela Finocchiaro, che interpretano i protagonisti, ovvero la coppia di genitori Carlo e Anna. Sono affiancati da Dharma Mangia Woods e Claudio Colica, nei panni dei due figli, Alessandra ed Emilio. Nel cast sono presenti anche Iaia Forte, Fioretta Mari, Francesco Marioni e Alessandro Betti. Il film è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai, per Colorado Film, in associazione con Sony Pictures International Productions, in collaborazione con RTI. Una commedia per tutti, piena di colpi di scena e di grandi risate.