Il cane che dorme: quando esce la serie Netflix

Netflix è pronta ad arricchire ulteriormente il suo catalogo, con tante novità da non perdere, come la serie tv tedesca Il cane che dorme, il cui titolo originale è Sleeping Dog. Si tratta di un thriller psicologico incentrato su un uomo che lavorava in un gruppo di poliziotti, ma che è decisamente inaffidabile. Una serie tv con una trama davvero molto interessante, che sicuramente coinvolgerà il pubblico. Ci sono tanti colpi di scena, tanti momenti di suspance, tanti dubbi da sciogliere, che ruotano intorno al protagonista. La serie tv tedesca è diretta da Stephan Lacant e Francis Meletzky, mentre Christoph Darnstäd è lo sceneggiatore. I produttori della serie tv sono Günter Fenner, Henning Kamm, Sibylle Stellbrink e Ira Wysocki. Il cane che dorme è formata da sei episodi, ognuno dei quali dura 55 minuti. La data ufficiale del debutto di questa serie tv su Netflix è giovedì 22 giugno 2023, quando verrà resa disponibile agli abbonati in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Sarà un’occasione per scoprire una nuova serie tv dalla trama molto avvincente.

Il cane che dorme: cast e trama della serie Netflix

La serie tv Il cane che dorme è interpretata da Max Riemelt, Peri Baumeister, Steffen Mennekes, Sandra Bertalanffy, Egzona Fetahak, Melika Foroutan, Martin Wuttke, Luise von Finckh, Antonio Wannek, Helgi Schmid, Carlo Ljubek, Melodie Wakivuamina, Luna Jordan, Bernd Hölscher e Tara Corrigan. Nel cast sono presenti altri attori e attrici che interpretano ruoli secondari. La trama della serie tv segue un uomo triste e anche molto confuso, conosciuto come Atlas. La serie si concentra sul suo lavoro con il 49esimo, un gruppo di poliziotti che cattura i criminali, e su come questo lavoro influisce sul suo stato mentale. Tutti sono sorpresi che sia tornato a lavorare in prima linea. Vengono mostrati frammenti del caso di omicidio su cui ha lavorato, ma la cosa sorprendente è che c’è una scena specifica in tribunale che ha attirato la sua attenzione più di ogni altra cosa. Atlas è convinto che nel caso ci sia stato un errore. In realtà non ricorda assolutamente nulla di questo caso ed è qualcosa di spaventoso. Anche la sua famiglia è molto confusa per il suo ritorno e non sa come comportarsi con lui dopo che è scappato e ha voltato loro le spalle. La moglie e la figlia sono risentite nei suoi confronti e anche il capo della polizia lo sta tenendo d’occhio. C’è ancora una donna che non vede l’ora di scoprire la verità. La domanda a cui deve rispondere la serie è: riuscirà il protagonista a farsi perdonare come padre di famiglia e a tornare alla sua professione con dignità?