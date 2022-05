Ida Platano sarebbe stata beccata mentre baciava un uomo in un locale di Brescia. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di un altro volto di Uomini e donne.

Ida Platano: il bacio a un uomo

Mentre a Uomini e Donne si ventilava l’ipotesi di un suo ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri, Ida Platano sarebbe stata beccata in un locale di Brescia mentre baciava un altro uomo.

Al momento sulla questione non vi sono conferme ma, secondo i rumor in circolazione, si tratterebbe del cavaliere Marco, giunto al parterre proprio per conquistare Ida.

Ida e Riccardo

Nelle scorse settimane, dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri al famoso dating show, sembrava che lui e Ida fossero intenzionati a riprendere la loro frequentazione e, ovviamente, la questione aveva mandato su tutte le furie alcuni volti del programma e il pubblico televisivo.

In particolare l’opinionista Tina Cipollari si era scontrata contro i due accusandoli di essere alla ricerca di visibilità.

“Finalmente è finita questa pagliacciata, perché penso che abbiamo assistito a una pagliacciata. Se vi piacete ancora, se questo è un amore perché prendi in giro Gloria? Mi ricredo, Riccardo, su quello che ho detto quando sei entrato qui per la prima volta. Lei ti tocca, con gli occhi lucidi, ma che pagliacciata è mai questa? Siete persone adulte?”, aveva tuonato Tina all’interno del dating show, e ancora: “Fate pena.

Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e, Riccardo, tu sei tornato solo per quello”. Come andranno a finire le cose tra i due?