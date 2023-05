Questa sera, 19 maggio 2023, andrà in onda una nuova puntata dello show “I Migliori Anni”, condotto da Carlo Conti. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, chi saranno gli ospiti di questa puntata.

I Migliori Anni: gli ospiti della puntata del 19 maggio

Questa sera, venerdì 19 maggio, andrà in onda una nuova puntata del varietà condotto da Carlo Conti “I Migliori Anni”. Questo show è uno dei più seguiti e più amati dal pubblico della Tv generalista, e anche la scorsa settimana si è aggiudicato la gara degli ascolti del prime-time. Questa sera andrà appunto in onda una nuova puntata. Chi saranno gli ospiti? Scopriamolo insieme.

In diretta, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la quarta puntata, che proporrà un viaggio nella memoria degli ultimi 40 anni tra musica, moda, televisione. Per le interviste della “My List“, dove un personaggio parlerà della sua vita attraverso le sue canzoni preferite, in questa puntata troviamo il comico, cabarettista, showman, attore, regista e doppiatore italiano Enrico Brignano. Per quanto invece riguarda il momento del “Juke Box“, ci saranno invece due cantautori, tra i più amati, ovvero Alex Britti e Fabio Concato, i quali saranno pronti a eseguire brani evergreen, tutti i più grandi successi del loro repertorio, come per esempio “Solo una volta (O tutta la vita)”, e “Domenica Bestiale”.

Non mancheranno gli ospiti internazionali: ci saranno i The Trammps, un gruppo musicale americano, grande protagonista degli anni Settanta. Non mancherà infatti la loro “Disco Inferno“, canzone inserita nella colonna sonora del film “Febbre del sabato sera“. Per gli anni Ottanta troviamo Tony Hadley, l’ex frontman degli Spandau Ballet, che ci farà sentire canzoni indimenticabili come “Gold”, “True” e “Through the barricades”. Ancora ci sarà Nik Kershaw, che canterà “The Riddle” e “Wouldn’t It Be Good” e i The Korgis con “Everybody’s Got To Learn Sometime”.

Tra gli ospiti italiani, troviamo gli Homo Sapiens con “Bella da morire” e Michele con “Se mi vuoi lasciare” per gli anni Settanta. Poi ancora Fiordaliso con “Non voglio mica la luna”, Francesco Salvi con “C’è da spostare una macchina” per gli anni Ottanta. Infine abbiamo Annalisa Minetti con “Senza te o con te” e Davide De Marinis con “Troppo bella”.

I Migliori Anni: anticipazioni puntata del 19 maggio

Per questa nona edizione del programma c’è la novità dei social, il pubblico da casa può infatti partecipare attivamente alla trasmissione con i “Noi che“, brevi messaggi con i ricordi dei “loro migliori anni”, le loro preferenze sulle classifiche degli ospiti musicali e con l’invio di materiali, foto, video, legati al loro passato da condividere con tutti. A leggere e commentare i messaggi in diretta sarà Flora Canto.

Nella puntata di questa sera 19 maggio, “commentatore del tempo” sarà l’attore, comico e commediografo Francesco Paoloantoni. Le esibizioni musicali saranno accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini.

Appuntamento quindi fissato per questa sera, 19 maggio 2023, alle 21,30 circa in diretta su Rai1. La puntata sarà poi disponibile sulla piattaforma della Rai, RayPlay.