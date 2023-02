Quanti sogni al Festival di Sanremo 2023: la kermesse, arrivata alla sua terza serata ufficiale continua a lanciare tendenze di stile, di eleganza e di potentissima luce. Dai look Armani di Paola Egonu, al look più audace di Rosa Chemical, fino ad arrivare alla sensualità di Elodie: scopriamo tutti i look più belli della terza serata di Sanremo 2023.

Sanremo 2023: i look più belli della terza serata

Sono Paola & Chiara ad aprire la terza serata del Festival di Sanremo 2023; dopo la lunga attesa della serata precedente, le due cantanti si esibiscono con il loro Furore in una mise total black, opposta al silver della prima sera. Il brand selezionato è Dolce & Gabbana e gli abiti sono un vedo non vedo di tendenza: lunghi, aderenti e decorati in modo prezioso, i vestiti D&G lasciano intravedere un underwear total black in linea con le mode più gettonate del momento.

Di eleganza se ne intende anche Mara Sattei, che arriva sul palco in un look firmato Giorgio Armani Privé dal taglio maschile ma altrettanto femminile. Lo smoking giacca-pantalone è raffinatissimo e lascia spazio a un sottogiacca (forse un body?) di paillettes viola, scollatissimo ed estremamente sensuale. Il tutto, per Sattei, si completa di calzature con tacco alto e gioielli Chopard.

Levante continua la sua sfilata indossando abiti Etro: per la terza serata a Sanremo 2023 la cantante canta Vivo e prosegue con la scia dell’underwear in vista.

Shorts gioiello, collant neri, calzature con plateau abbinate ai pantaloncini e una camicia nera trasparente sotto la quale si intravede un reggiseno preziosissimo. Difficilmente Levante sbaglia stile e questo look, vuoi o non vuoi, ne è la prova schiacciante.

Off-White va a braccetto con Madame: la giovane cantante sta regalando emozioni assolute in ogni senso. Dalla voce pazzesca, fino ad arrivare allo stile: nuovo, audace, diverso dal solito. Madame per la terza serata sceglie un completo blu/viola composto da un top asimmetrico più lungo sul lato destro, shorts in pelle e stivali cuissard coordinati. Audace e consapevole, Madame stupisce ancora.

Quando si parla di audacia e di sensualità non si può non menzionare Elodie: la cantante ha sceso le scale dell’Ariston indossando un abito di The Attico. Si tratta di un tubino drappeggiato semitrasparente che lascia intravedere parte del suo corpo scultoreo. Ai piedi calzature gioiello e cascata di gioielli firmati Tiffany & Co. Che dire, impeccabile, come sempre.

Giorgia cambia outfit per la sua seconda esibizione: dopo il look corto e sbarazzino della seconda serata, questa volta opta per un abito lungo senza spalline firmato Dior. Il tessuto è il velluto, grande tendenza della stagione invernale 2023 e alleato di eleganza estrema. Ai piedi Giorgia indossa un paio di boots stringati, molto simili a quelli sfoggiati durante la prima esibizione.

Letteralmente opposto lo stile di Shari, arrivata sul palco dell’Ariston in un abito aderente rosso firmato Dolce & Gabbana. Di vernice rossa e decisamente eccentrico, Shari ha scelto di stupire: intento riuscito.

Per quanto riguarda gli uomini, i look della terza serata sono stati un tripudio di eleganza a tutti gli effetti. Tananai, ad esempio, sceglie un completo con fantasia a quadri, giacca doppiopetto con bottoni dorati: il brand è Gucci e il risultato è spaziale.

Completo gessato oversize per Mr. Rain, che sceglie GCDS come brand e si mostra sicuro nel suo stile over giovanile.

Marco Mengoni continua sulla scia della pelle: il cantante si esibisce ancora una volta in Versace, ma per la terza serata sceglie il vintage del brand e sfoggia un gilet di pelle borchiato (collezione primavera-estate 1993).

Il Festival di Sanremo 2023 è una sorpresa continua e la moda riesce sempre a conquistare tutti e tutte, pubblico compreso.