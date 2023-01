I Maneskin si sono sposati: la rock band romana ha deciso di promuovere il nuovo disco unendosi in matrimonio. I look, ovviamente, sono pazzeschi.

La band rock romana più amata degli ultimi tempi si è unita in matrimonio. I Maneskin, infatti, per lanciare il nuovo album Rush! hanno deciso di fare le cose in grande, sposandosi. Arrivati a Palazzo Brancaccio in abiti bianchi, la rock band si è detta “sì” davanti al grande Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci amico dei quattro giovani.

I Maneskin si sono sposati: look coordinati total white

Il nuovo album dei Maneskin si chiama Rush! ed è disponibile dalla mezzanotte del 20 gennaio 2023. Per promuoverlo, però, la band ha scelto qualcosa di assolutamente insolito e decisamente originale. I quattro giovani, infatti, hanno deciso di organizzare un vero e proprio matrimonio, con tanto di abiti bianchi, fiori, torta e invitati. A celebrare il grande evento non un nome a caso, ma il nome per eccellenza: Alessandro Michele.

Per l’occasione è stata scelta una location d’eccezione: Palazzo Brancaccio a Roma. L’atmosfera è stata organizzata alla perfezione e non potevano mancare gli outfit dei protagonisti a rendere il tutto ancora più magico.

Il tema della serata era “Rock in love” e i protagonisti hanno rispettato tutto per filo e per segno. Victoria ed Ethan si sono presentati con abiti bianchi con maxi gonna e schiena scoperta. Ad aggiungere eleganza il classico velo di pizzo e guanti di raso bianchi.

In particolare, Ethan ha voluto spingere un po’ di più nell’audacia, tanto da scegliere un bustier cut out che gli ha lasciato le spalle completamente scoperte e un coprispalle in pelliccia bianca, ovviamente. Il batterista è stato l’unico a indossare scarpe total black. Victoria, invece, ha puntato all’abito e alla stratificazione del lungo top, ma sotto ha pensato bene di indossare un paio di pantaloni bianchi: una personalità rock come la sua, in effetti, non avrebbe potuto fare altrimenti.

Per Thomas e Damiano, invece, completi classici total white. Thomas, in particolare, ha voluto osare un po’ di più scegliendo di indossare un cappello a tesa larga e rigida, una camicia con rouches romantiche e uno spolverino simil cappotto come capospalla. Per Damiano un completo classico con giacca doppiopetto, gilet, cravatta e anche fiore all’occhiello. Ai piedi, anche per lui texani: fil rouge di ogni look.

Nelle mani, ovviamente, gli immancabili bouquet: tutti e quattro hanno attraversato il tappeto rosso tenendo stretti dei meravigliosi bouquet di rose rosse, in perfetto contrasto con il bianco degli abiti.

Il matrimonio ha celebrato la loro unione artistica e ancora una volta i Maneskin hanno dato prova della loro incredibile personalità, dove non ci sono regole di stile, non ci sono regole di identità e dove la sola e unica cosa che conta è essere sé stessi sempre.

La cerimonia ha visto ovviamente la partecipazione di numerosi volti del mondo della musica e non (Fedez, Manuel Agnelli, Baz Luhrmann, Machine Gunkelly, Dybala, Paolo Sorrentino, Elisa, Fletcher Donohue, Jane Panik, Benedetta Porcaroli, Cathy La Torre, Floria Sigismondi etc.), ed è proseguita con una performance live della band, prontissima all’uscita del nuovo album Rush!.

Quando si parla di effetto sorpresa i Maneskin sono sempre presenti.