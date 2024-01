Per tutti gli appassionati e i nostalgici l’attesa è finita: dopo ben 16 anni dall’ultimo episodio de I Maghi di Waverly, Disney Channel è pronto a far debuttare il sequel della serie tv. Nel cast ci sarà anche Selena Gomez. Siete pronti a immergervi di nuovo nelle magiche avventure della famiglia Russo?

I Maghi di Waverly, in arrivo il sequel della serie

In onda dal 2007 al 2012, è stata una delle serie più iconiche e popolari dell’epoca, dando vita anche ad un film e un episodio speciale ambientato in Italia. La trama ha seguito le vicende di Alex, Justin e Max Russo, apparentemente ragazzi normali, ma obbligati a nascondere un segreto non da poco: essere dei maghi. I tre giovani fratelli hanno dovuto affrontare le sfide dell’adolescenza padroneggiando le loro abilità magiche, senza però farsi scoprire da coetanei, professori e vicini di casa. Ed ora, a sorpresa di tutti i fan, è in arrivo il sequel.

Trama e cast completo: Selena Gomez torna nei panni di Alex Russo

Ad aver chiesto la produzione dell’episodio pilota di una serie tv sequel è stato proprio Disney Channel. Stando a quanto riporta il tabloid Deadline, la storia si concentrerà su Justin, il maggiore dei fratelli Russo, interpretato nuovamente da David Henrie, mentre Selena Gomez riprenderà il ruolo della secondogenita Alex in veste di guest star. Henrie e Gomez saranno anche produttori esecutivi del sequel de I Maghi di Waverly. La storia inizia dopo un evento misterioso al college WizTech, dove Justin ha lasciato i suoi poteri da mago per vivere una vita normale con sua moglie e i suoi figli. Ma il suo passato ritorna inaspettatamente a fargli visita quando una giovane maga chiede il suo aiuto, iniziando una nuova avventura per salvare il mondo magico. Nel cast Janice LeAnn Brown interpreta Bill, la maga in cerca di addestramento, con Mimi Gianopulos e Alkaio Thiele nei ruoli di Giada e Roman, rispettivamente moglie e figlio di Justin. Al momento, non abbiamo ulteriori dettagli sul resto del cast e sulla data di uscita ufficiale. I Maghi di Waverly non solo è stata una serie di grande successo, ma ha anche segnato l’inizio del successo per Selena Gomez. Dunque, l’entusiasmo e la curiosità di rivederla nell’amatissimo ruolo di Alex Russo è alle stelle. Non ci resta che aspettare per scoprirne di più! Rimanete connessi per non perdere tutti gli aggiornamenti su uno dei sequel più attesi dal pubblico internazionale.

