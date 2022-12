Il 2022 sta volgendo al termine e con esso si chiude l’era dei grande blockbusters come Avatar – Le vie dell’acqua e Belfast, ma il 2023 non sarà sicuramente da meno, con l’uscita di alcuni dei film più attesi da sempre come Dune 2 e Barbie, anche il prossimo anno ci regalerà delle perle non da poco.

Se un capolavoro cinematografico è un mix perfetto di luci strategiche, recitazione avvincente, trame sofisticate e fotografia visionaria, allora la scenografia e gli abiti non sono da meno. Questa è la lista definitiva dei film che influenzeranno la moda nel 2023.

Dune 2

Dune 2 (scritto da Frank Herbert) è uno dei film più attesi del 2023. Con la fantastica interpretazione di Zendaya nei panni di Chani e Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Dune 2 è sicuramente una trama complessa ma avvincente che accoglierà i suoi telespettatori in un viaggio esistenziale.

Gli ambienti saranno quelli che richiamano la natura e la terra, quindi il verde e il marrone. Pare che l’artista dei costumi abbia creato un guardaroba di 2000 abiti per l’occasione: preparatevi a grandi sorprese.

Wonka

Thimothée ritornerà una seconda volta nelle sale italiane il prossimo anno. A dicembre 2023 uscirà, infatti, Wonka che racconterà la storia del cioccolatiere più famoso del cinema, Willy Wonka, in una versione rivisitata e giovanissima.

Le ambientazioni da sogno hanno potuto fare affidamento solo alla mente eccelsa della costumista Lindy Hamming di Topsy-Turvy – Sottosopra per il quale aveva già vinto un Oscar.

Ferrari

Ferrari è un film molto atteso per i fan dei biopic come il celebre House of Gucci. Adam Driver interpreterà, infatti, il magnate italiano nei suoi abiti ricercati e sofisticati, dallo stile nostrano. A compiere l’arduo lavoro di vestire l’attore sarà Massimo Cantini Parrini, candidato premio Oscar per i costumi in Cyrano e Pinocchio.

Barbie

La regista di Piccole donne, Greta Gerwig porterà al cinema forse uno dei film più discussi negli ultimi mesi, Barbie. Accompagnata dalla costumista Jacqueline Durran, che aveva già meravigliato il pubblico con il guardaroba d’epoca di Orgoglio e pregiudizio, ci racconterà del mondo rosa fluo della bambola più amata di tutti i tempi. La costumista ha preparato per l’occasione un guardaroba stravagante con abiti minuscoli, coloratissimi e accessori esagerati.

Empire of light

Un altro gioiellino che il 2023 ci regalerà è Empire of light dove il talentuoso Sam Mendes ci racconterà di una storia d’amore degli anni ’80 nata dentro le sale di un celebre cinema inglese. Se il cast è tutto d’eccezione con il premio Oscar Olivia Colman (che interpreterà Hilary, la manager del posto) e Colin Firth (reduce dall’apprezzatissimo Secret Love), i costumi non sono da meno. A badare all’ardua impresa è stata chiamata nientepopodimeno che la britannica Alexandra Byrne, premio Oscar per Elizabeth: the Golden Age, che a febbraio 2023 riporterà negli schermi uno stile del passato misto ad ambientazioni teatrali.